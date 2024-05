Lechia awansowała do Ekstraklasy

Na dwie kolejki przed zakończeniem rozgrywek 1. ligi awans do Ekstraklasy zapewniła sobie Lechia Gdańsk. W 32. kolejce zespół z Gdańska wygrał na wyjeździe z Wisłą Kraków 4-3.

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl Awans na przekór problemom. To pokazuje, że jednak można. Duże brawa dla Lechii , która swoją postawą w Krakowie udowodniła że awans jest zasłużony. odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.aster.pl W kilka miesiecy w ciezkiej sytuacji finansowej sie pozbierali i sklecili z odpadow druzyne na awans a Wisla juz 3 sezon w 1 lidze bedzie siedziala ale co Krolewski dumny z siebie w mediach :d odpowiedz

