W 64. minucie wyjazdowego spotkania z Lechem Poznań żółtą kartką ukarany został Artur Jędrzejczyk . Doświadczony obrońca musiał przerwać groźnie zapowiadający się kontratak gospodarzy. To było 8. takie napomnienie dla defensora w tym sezonie. Oznacza to, że nie będzie mógł wystąpić w następnym, również wyjazdowym spotkaniu z Wartą Poznań.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.