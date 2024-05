Pereira: Tym spotkaniem zniszczyliśmy wszystko

Niedziela, 12 maja 2024 r. 21:20 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com / Canal + Sport

- Jesteśmy zawiedzeni w stu procentach. To był najważniejszy mecz dla naszych kibiców. Decydował również o losach całego naszego sezonu, bo porażka zabrała nam szansę na mistrzostwo i skomplikowała walkę o podium - powiedział po porażce z Legią obrońca Lecha Poznań, Joel Pereira.









- Wiedzieliśmy przed spotkaniem, jak ono jest ważne. Wiedzieliśmy, ile znaczy dla kibiców Lecha i dla nas, bo wygrywając, mogliśmy walczyć o coś więcej. Tym spotkaniem być może zniszczyliśmy wszystko, pogrzebaliśmy swoje szanse. Mamy jeszcze dwa mecze do końca i będziemy walczyć.



- Największym problemem dziś było to samo, co w poprzednich meczach - nie pokazaliśmy takiej piłki, jaką chcemy. Nasi kibice zasługują na to, byśmy pokazywali jakość, którą mamy. Na boisku musimy wykorzystywać wszystkie szanse, jakie mamy. Jesteśmy piłkarzami i musimy się lepiej zachowywać gdy wybiegamy na boisko.