Mrozek: Przegraliśmy mecz o uratowanie honoru

Niedziela, 12 maja 2024 r. 22:25 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com / Canal + Sport

- Byliśmy faworytem tego meczu i nie umiem powiedzieć, czemu wyszliśmy tak usztywnieni. Miałem wrażenie, że dobrze weszliśmy w mecz, z entuzjazmem, a Legia nie mogła wyjść ze swojej połowy. Później dostaliśmy jedno ostrzeżenie, drugie, a trzecie skończyło się stratą bramki - powiedział po porażce z Legią bramkarz Lecha Poznań, Bartosz Mrozek.









- Szczególnie po nieuznanej bramce Pawła Wszołka miałem nadzieję, że będzie nam towarzyszyło szczęście. Przy obronie rzutu karnego ono było jeszcze z nami, ale długo się tym nie nacieszyliśmy.



- Co czuję, patrząc w tabelę? Nie wiem. Nie patrzyłem na nią jeszcze i chyba nie chcę patrzeć, tak szczerze.



- To był mecz o uratowanie naszego planu minimum, czyli podium i gry w europejskich pucharach, ale także honoru, i przegraliśmy. Mamy jeszcze szanse, by ten cel osiągnąć, ale bardzo mocno sobie to utrudniliśmy.