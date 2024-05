Wolscy legioniści wraz z Muranowskimi Legii Fanami przygotowali eleganckie legijne graffiti nawiązujące do starych, warszawskich klimatów. Najnowsza praca przedstawia herb Legii wraz z nazwą dzielnicy, warszawskiego zakapiora w oprychówce oraz hasło "Wolskie Kiziory. Ulica Wolska fason zna, tu Legia wiedzie prym. Chłopaki Wolskie na sto dwa, nie włazić w drogę im!".

elemelek - 2 godziny temu, *.. Skąd to określenie kiziory? Pierwsze słyszę a jestem Warszawiakiem z dziada pradziada... odpowiedz

Sobi - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @elemelek: ja również jestem rodowitym Warszawiakiem z Woli.

Jest to rozrabiaka. odpowiedz

czaja ja - 1 godzinę temu, *.tktelekom.pl @Sobi: bardziej pijak niż rozrabiaka... ale jedno z drugim raczej idzie w parze :) odpowiedz

Typek - 3 godziny temu, *.134.6 Doskonałe! odpowiedz

