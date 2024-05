Kibice Zagłębia Lubin przyjadą specjalem

Kibice Zagłębia Lubin organizują pociąg specjalny na wyjazdowe spotkanie z Legią, które zakończy sezon 2023/24. Ekipa z Lubina przygotowała promocyjną cenę (185 złotych - za przejazd pociągiem i bilet na mecz) dla tych, którzy na wyjazd zapiszą się do czwartku włącznie. Później koszt wyjazdu wzrośnie do 210 złotych. Mecz Legii z Zagłębiem Lubin rozegrany zostanie przy Ł3 w sobotę, 25 maja o 17:30.

Mordziaty - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Specialem? Chyba im wystarczy 1 lokomotywa widzac po frekwencji.... odpowiedz

