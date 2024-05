Koszykówka

Legia 4. w finałach MP U-17

Poniedziałek, 13 maja 2024 r. 09:22 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Juniorzy koszykarskiejn Legii Warszawa byli o krok od wywalczenia medalu mistrzostw Polski do lat 17 - pierwszego od 2009 roku, kiedy brąz również w Sopocie wywalczyła drużyna prowadzona przez Roberta Chabelskiego. Podopieczni Macieja Jankowskiego już drugiego dnia turnieju finałowego zapewniła sobie awans do 1/2 finału. Legioniści wygrali wszystkie trzy mecze grupowe (z Oknoplastem Kraków, WKK Wrocław i Pyrą Poznań) i w półfinale zagrali z drugim zespołem grupy A, GTK Gliwice.



Przez zdecydowaną większość meczu legioniści prowadzili i wydawało się, że legioniści zapewnią sobie awans do finału. Niestety w samej końcówce maszyna zacięła się, a gliwiczanie zdobyli 11 kolejnych punktów (od 72:64 dla Legii do 72:75), decydujące 3 punkty zdobywając po trzech zbiórkach na atakowanej tablicy (po niecelnych trójkach). Rzut legionistów na remis był niecelny i w niedzielę warszawiacy zagrali w meczu o brąz z gospodarzami turnieju, a zarazem głównym faworytem do mistrzostwa (który niespodziewanie przegrał półfinał z WKK Wrocław) - Treflem 1LO Sopot. Przewaga sopocian była wyraźna przez całe spotkanie i ostatecznie legioniści zakończyli turniej na miejscu czwartym. To świetny wynik, bowiem przed turniejem nikt nie stawiał naszej drużyny w gronie pretendentów do medalu, ale biorąc pod uwagę przebieg rywalizacji, a przede wszystkim meczu półfinałowego, można żałować, że finał przeszedł nam koło nosa.



MVP naszej drużyny wybrany został Błażej Czapla, a Julian Dąbrowski wybrany został do najlepszej piątki turnieju finałowego. Mistrzem Polski U-17 zostali gracze GTK Gliwice, którzy pokonali WKK Wrocław 70:64.



08.05.2024, Sopot: Profbud Legia Warszawa 106:57 (31:12, 24:16, 24:9, 27:20) Oknoplast SKKM Kraków

Legia: Luka Marković 17, Julian Dąbrowski 17 (1), Błażej Czapla 12, Krzysztof Antosik 11 (1), Wojciech Jasiewicz 11 (2), Damian Rafalski 9 (1), Tristan Witeńko 8, Nikodem Biskup 8 (1), Jakub Kowalski 7 (1), Patryk Redłowski 6, Tomasz Raszewski 0.

trener: Maciej Jankowski, as. Michał Spychała



SKKM: Julian Kondracki 10 (1), Stanisław Musiałek 10, Franciszek Boruciński-Hrycyk 10, Leon Czopik 7 (1), Oliwier Botorek 4, Ksawery Mrówczyński 4 (1), Franciszek Jęjrzejczyk 3, Grzegorz Ząbczyk 3, Hubert Przydatek 2, Adam Kucała 2, Szymon Skowron 2, Kacper Pabijan 0.

trener: Dawid Mazur, as. Marcin Kękuś



Sędziowie: Damian Wiaderny, Aleksandra Olęcka, Paweł Nieradko ; Komisarz: Mateusz Kreft



09.05.2024, Sopot: WKK Wrocław 78:85 (19:23, 18:19, 24:15, 17:28) Profbud Legia Warszawa

WKK: Kamil Prochorowicz 21, Jakub Galewski 16 (2), Jakub Zabłocki 12, Stanisław Gabory 10 (2), Maciej Szamer 9 (3), Rafał Matyga 4, August Chałupa 3, Jakub Gęstwa 2, Borys Szopa 1, Kacper Grochocki -, Kacper Balawender -, Karol Mośko -.

trener: Sebastian Patoczny, as. Piotr Gliniak



Legia: Błażej Czapla 30 (5), Julian Dąbrowski 18, Krzysztof Antosik 15 (2), Luka Marković 7 (1), Wojciech Jasiewicz 6 (1), Patryk Redłowski 4, Damian Rafalski 3 (1), Tristan Witeńko 2, Nikodem Biskup -, Jakub Kowalski -, Tomasz Raszewski -.

trener: Maciej Jankowski, as. Michał Spychała



Sędziowie: Michał Ostrowski, Paweł Stolorz, Sebastian Kotowski ; Komisarz: Mateusz Kreft



10.05.2024, Sopot: Profbud Legia Warszawa 79:65 (20:17, 15:13, 21:17, 23:18) Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań

Legia: Błażej Czapla 26 (5), Julian Dąbrowski 17, Krzysztof Antosik 8 (2), Damian Rafalski 8 (1), Tristan Witeńko 8, Luka Marković 5 (1), Patryk Redłowski 4, Nikodem Biskup 2, Tomasz Raszewski 1, Jakub Kowalski 0, Wojciech Jasiewicz -.

trener: Maciej Jankowski, as. Michał Spychała



Pyra: Szymon Wagner 25 (1), Oskar Ragaman 13 (1), Hubert Nowak 9, Dawid Czub 6, Mikołaj Kwiatkowski 3, Radosław Mielczarek 3 (1), Alex Pampuch 2, Jan Błoch 2, Ksawery Łągwa 1, Emil Herkt 1, Konrad Szymarek 0, Jakub Roszak 0.

trener: Przemysław Szymański, as. Jakub Czwakiel



Sędziowie: Mateusz Foltyn, Mikołaj Talaga, Aleksandra Olęcka ; Komisarz: Piotr Trepka



11.05.2024, Sopot, 1/2 finału: Profbud Legia Warszawa 72:75 (24:21, 19:13, 21:22, 8:19) GTK Gliwice

Legia: Błażej Czapla 23 (4), Wojciech Jasiewicz 20 (5), Julian Dąbrowski 18, Krzysztof Antosik 6 (1), Damian Rafalski 5 (1), Luka Marković 0, Tristan Witeńko 0, Patryk Redłowski 0, Nikodem Biskup -, Jakub Kowalski -, Tomasz Raszewski -.

trener: Maciej Jankowski, as. Michał Spychała



GTK: Miłosz Majewski 24 (3), Kajetan Misztal 18 (1), Wojciech Błoch 12 (2), Marcin Kowalski 9 (1), Dawid Grzechowiak 8 (2), Marcel Walczuk 2, Olaf Olaszczyk 2, Wojciech Belkner 0, Mateusz Szymański 0, Nikodem Holisz, Adrian Konracki 0, Kacper Wójt -.

trener: Piotr Hałas



Sędziowie: Mateusz Foltyn, Maria Tatar, Piotr Hołowczyc ; Komisarz: Mateusz Kreft



12.05.2024, Sopot, o 3. miejsce: Trefl 1LO Sopot 96:66 (26:19, 28:17, 16:19, 26:11) Profbud Legia Warszawa

Trefl: Franciszek Chac 35 (4), Wojciech Gaik 21 (5), Dawid Ksionek 17, Gustav Gruchala 7 (1), Filip Łącz 5 (1), Daniel Grzejszczyk 5, Filip Tymański 4, Kajetan Dettlaff 2, Mikołaj Gołębiowski 0, Benjamin Nhial 0, Aleksander Burek 0, Ignacy Białobrzeski -.

trener: Marcin Stefański, as. Tymoteusz Solarczyk



Legia: Błażej Czapla 29 (4), Julian Dąbrowski 9, Wojciech Jasiewicz 8, Damian Rafalski 7 (1), Patryk Redłowski 6, Krzysztof Antosik 4, Luka Marković 2, Nikodem Biskup 1, Jakub Kowalski 0, Tomasz Raszewski 0, Tristan Witeńko 0, Igor Jankowski -.

trener: Maciej Jankowski, as. Michał Spychała



Sędziowie: Maria Tatar, Marcin Ławnik, Paweł Stolorz ; Komisarz: Mateusz Kreft



Końcowa kolejność:

1. GTK Gliwice

2. WKK Wrocław

3. Trefl 1LO Sopot

4. Profbud Legia Warszawa

5. Enea Basket Poznań

6. Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań

7. Oknoplast SKKM Kraków

8. AK Komorów











fot. Grzegorz Jędrzejewski