III liga: Warta Sieradz 1-0 Legia II Warszawa

Środa, 15 maja 2024 r. 19:27 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W meczu 30. kolejki III ligi Legia II Warszawa przegrała z Wartą Sieradz 0-1. Wynik został ustalony już przed przerwą, bramką Jakuba Pieli z 12. minuty. "Wojskowi" nie wygrali więc szóstego wyjazdowego meczu z rzędu i znów tracą ważne punkty w walce o awans. Kolejne spotkanie rozegrają 18 maja o godzinie 12 z GKS-em Wikielec w LTC.









Początek meczu był cierpliwy z obu stron. Pierwszą dogodną sytuację w 9. minucie miał Michał Kucharczyk. Napastnik wychodził sam na sam z golkiperem, nie zdecydował się jednak na strzał a podanie do boku, które skutecznie przeciął jeden z defensorów. Niewykorzystanie tej okazji zemściło się już trzy minuty później. Górną piłkę głową zgrywał Abdullahi Oyedele, jeden z legionistów potknął się, co wykorzystał Jakub Piela, który wbiegł w pole karne i z zimną krwią pokonał golkipera Legii. Legioniści starali się jak najszybciej odrobić stratę, ale szło im to opornie. W 24. minucie po dośrodkowaniu z rzutu rożnego główkował Kucharczyk, rywale wybili piłkę, ale ta trafiła łupem jednego z warszawiaków, który kropnął ile sił, ale dobrą interwencją popisał się Kamil Miazek. Dwie minuty później z dystansu spróbował również Adam Ryczkowski, lecz znów dobrze sparował na rzut rożny Miazek. Z kornera również było ogromne zamieszanie i szansa, ale ostatecznie wybili piłkę defensorzy. Po pół godziny gry z kontry zaskoczyli gospodarze, strzał z prawej strony pola karnego na bliższy słupek wykonał Bartłomiej Maćczak, ale instynktownie interweniował Jakub Zieliński. W 38. minucie fenomenalną szansę zmarnował Franciszek Saganowski, który po dośrodkowaniu z rzutu rożnego główkował jedynie minimalnie obok spojenia bramki. Ostatnie słowo w pierwszej połowie mieli gracze Warty. Po centrze z rzutu wolnego legionistom udało się zablokować strzał głową, jednak Szymon Pietrzak powtórzył wrzutkę na dalszy słupek, a uderzenie Mateusz Lisa powędrowało nieznacznie nad poprzeczką.



Drugą część legioniści mogli zacząć bardzo dobrze, ale Miazek dobrze wybronił nieprzyjemne uderzenie z dystansu jednego z nich. Potem inicjatywę przejęli jednak gospodarze. W 53. minucie fenomenalnie sprzed pola karnego uderzył Michał Iwankiewicz, ale trafił tylko w spojenie, próbował dobijać jeszcze Oyedele, ale zrobił to bardzo niecelnie. Po kwadransie gry znów do głosu zaczęli dochodzić gracze Legii. W 59. minucie jeden z "Wojskowych" wyszedł sam na sam z bramkarzem, uderzył obok niego, ale piłkę toczącą się do bramki zdołał wybić Krystian Adamiak. Po chwili legionistom udało się wpakować piłkę do siatki po dośrodkowaniu i zamieszaniu w polu karnym, ale arbiter wcześniej dopatrzył się pozycji spalonej. W 75. minucie Legia posłała dośrodkowanie z głębi pola na pole karne, ale strzał głową padł jedynie w słupek. Legioniści starali się do końca, ale poza strzałami z dystansu m.in. Szymona Grączewskiego nic się im nie udawało. W 89. minucie piłka po raz kolejny zatrzepotała w bramce gospodarzy, jednak bramka znów nie mogła być zaliczona z powodu faulu w ataku. W doliczonym czasie gry z rzutu wolnego uderzył jeszcze celnie Mateusz Możdżeń, ale łatwo poradził sobie z tym strzałem Miazek. Gospodarze mogli też zwiększyć wymiary zwycięstwa, ale Oyedele niepilnowany w polu karnym uderzył wysoko nad bramką.



III liga: Warta Sieradz 1-0 (1-0) Legia II Warszawa

1-0 12' Jakub Piela



Warta: 12. Kamil Miazek - 3. Krystian Adamiak, 7. Szymon Czyżewski, 16. Mateusz Lis, 17. Piotr Mielczarek, 18. Damian Ślesicki, 20. Szymon Pietrzak (79' 10. Natanael Kolebacz), 23. Abdullahi Oyedele (90+4' 14. Dominik Grzywnowicz), 25. Bartłomiej Maćczak, 26. Jakub Piela (86' 72. Filip Zawadzki), 25. Michał Iwankiewicz



Legia II (skład wyjściowy): 1. . Jakub Zieliński - 15. Sebastian Kieraś, 26. Kacper Wnorowski, 16. Patryk Konik - 21. Franciszek Saganowski, 14. Mateusz Możdżeń, 5. Igor Korczakowski, 22. Wiktor Puciłowski - 30. Minas Vasiliadis, 7. Michał Kucharczyk, 11. Adam Ryczkowski



Weszli: 46' Szymon Grączewski i Michał Zięba, 84' Damian Byrtek i Cyprian Pchełka



żółte kartki: Lis - Kieraś, Saganowski, Grączewski



