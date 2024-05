III liga: Legia II Warszawa 1-0 GKS Wikielec

W meczu 31. kolejki III ligi Legia II Warszawa wygrała z GKS-em Wikielec 1-0 po bramce Michała Kucharczyka. Do przerwy było 0-0. W kolejnym spotkaniu stołeczny zespół zmierzy się na wyjeździe z Legionovią Legionowo. Pierwsza połowa spotkania zakończyła się bezbramkowym remisem. W 26. minucie bardzo dobry strzał na bramkę oddał Wiktor Puciłowski. Już w 46. minucie mieliśmy rzut karny dla gości. Mateusz Jajkowski uderzył jednak tak, że jego intencje wyczuł Jakub Zieliński i obronił strzał. W odpowiedzi do pustej bramki trafił Michał Kucharczyk. Duży błąd popełnili w tej sytuacji zawodnicy z Gikielca - bramkarz wyszedł poza pole karne i sfaulował swojego kolegę, co też wykorzystali legioniści. W 74. minucie Kucharczyk trafił w słupek. W 84. minucie Pchełka uderzył w światło bramki, ale świetną interwencją popisał się Paweł Rutkowski. Z kolei w 93. minucie sam na sam z golkiperem znalazł się Adam Ryczkowski, ale przegrał ten pojedynek. Co ciekawe, arbiter pokazał w tym spotkaniu aż 8 żółtych kartek dla zawodników Legii. III liga: Legia II Warszawa 1-0 (0-0) GKS Wikielec 1-0 - 48' Michał Kucharczyk Legia II: Jakub Zieliński - Kacper Wnorowski, Damian Byrtek, Patryk Konik - Wiktor Puciłowski, Sebastian Kieraś, Igor Korczakowski, Cyprian Pchełka - Szymon Grączewski (70' Michał Zięba), Michał Kucharczyk (80' Minas Vasiliadis), Adam Ryczkowski GKS: Paweł Rutkowski, Władisław Krasowski, Piotr Kacperek (51' Eryk Filipczyk), Mateusz Jajkowski, Mateus Szmydt, Kacper Kondracki, Hubert Otręba, Mateusz Jackowski, Michał Jankowski, Arkadiusz Kuciński, Dawid Kalisz (23' Raivis Kirss) Tabela, wyniki i terminarz III ligi

Filip - 2 godziny temu, *.orange.pl Brawo Brawo to jest maszyna do wygrywania odpowiedz

Kamil - 4 godziny temu, *.play-internet.pl To jest maszyna! Zaorać rezerwy dla podstarzałych kopaczy, co to klub spokojnej starości? odpowiedz

Eddie - 4 godziny temu, *.aster.pl co raz gorzej to wygląda; ale chyba tak obiektywnie nie zasługują na awans

drugie miejsce i tak było najlepszym wynikiem od kiedy znowu grają w Trzeciej Lidze) (od 2013-14)

odpowiedz

Wf - 4 godziny temu, *.chello.pl Świetny wynik z cholernie wymagający zespołem, pretendentem do awansu. Brawo panowie emeryci. odpowiedz

