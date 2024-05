Szulczek: Chciałbym powiedzieć po meczu, że lubię grać z Legią

Piątek, 17 maja 2024 r. 13:30 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com / Warta Poznań

- Oglądałem z odtworzenia mecz Legii z Lechem. Nie będę się odnosił do złośliwego komentarza, że będziemy musieli strzelać do właściwej bramki, bo nikt nie strzela goli samobójczych celowo. Mamy wnioski z każdych ostatnich spotkań warszawiaków, analizowaliśmy je. Wiemy, jak wygląda struktura gry Legii i jakie ma problemy kadrowe. Będziemy więc mierzyć się z rywalem, który też ma swoje problemy - mówi przed niedzielnym spotkaniem z Legią trener Warty Poznań, Dawid Szulczek.









- Miałem również okazję oglądać mecze Motoru Lublin, gdy prowadził go Goncalo Feio. Wiemy więc, jaka jest charakterystyka, choć są to inne struktury organizacyjne w obu klubach. Znamy jednak intensywność taktyczną i wypełnianie swoich zadań. Jesteśmy świadomi, że będzie nam dane zmierzyć się z przeciwnikiem, który jest zorganizowany, a zawodnicy wiedzą doskonale, co mają robić. Mają narzucić swój styl grania, kontrolować mecz, zarówno grając piłką, jak i bez niej. To jest charakterystyczne dla drużyn trenera Feio. My jednak również mamy swoje mocne strony, potrafimy się postawić. Myślę, że będzie to ciekawy mecz z perspektywy kibica, który nie sympatyzuje z żadną z drużyn.



- Wyniki moich trenerskich potyczek z Legią wskazują na to, że lubię się z nią mierzyć. Na pewno lubię analizować grę tej drużyny, bo jest w niej wiele dobrych rzeczy teraz za trenera Goncalo Feio, jak i również przedtem za trenera Kostę Runjaicia czy Aleksandara Vukovicia. Cieszy mnie przygotowywanie się do meczów z Legią. Jak wspomniałem, wyniki również wskazują, że lubimy te mecze.



- Nie chcę się mocniej angażować w atuty Legii. Każde zdanie na ten temat może być wykorzystane przez przeciwnika. Wiadomo, że "Wojskowi" mają ich sporo, bo gdyby tak nie było, to nie znajdowaliby się w czubie tabeli.



- W ostatnim spotkaniu nie dawaliśmy żadnego "plastra" Josue, a wygraliśmy 1-0. Wiemy, że jest to groźny zawodnik. Słychać jednak z obozu rywala, że nie wiadomo czy zagra w tym spotkaniu. Będziemy musieli mu poświęcić uwagę, ale nie przeznaczymy dla niego specjalnego zawodnika do indywidualnego krycia. On porusza się po boisku inteligentnie i jeśli zastosowalibyśmy taki manewr, to łamali byśmy mocno naszą strukturę gry. Musimy w sektorach dbać mocno o tego piłkarza, a jeżeli jest pod grą, to zamykać go, nie pozwolić mu się otworzyć w kierunku bramki. Najpierw jednak musi zagrać.



- Nie chcę wystawiać również większych laurek innym zawodnikom Legii. Na pewno świetnym transferem okazał się Juergen Elitim. To zawodnik, o którym jeszcze wielu nie wie, że będzie gwiazdą tej ligi. Potrzebuje chwili, żeby się rozegrać, ale już teraz pokazuje wiele atutów i myślę, że będzie je pokazywać dalej, chociażby w kolejnym sezonie.



- Nie towarzyszą mi żadne emocje, gdy patrzę na tabelę. Widzę ją czysto matematycznie. Potrzebujemy zrobić jeszcze jeden krok, by się utrzymać. Mamy świadomość, że inne spotkania mogą ułożyć się dla nas tak, że zdobycz punktowa nie będzie nam potrzebna, ale my nie gramy tylko o 15. miejsce, chcemy być wyżej. Podejdziemy więc do tych dwóch ostatnich spotkań z takim nastawieniem. Kiedy jednak Legia narzuca swoją intensywność, to rzeczywiście są to momenty, gdy na boisku jest trudno, ale do tej pory, z dobrą organizacją, potrafiliśmy z nich wychodzić. Chciałbym również po meczu powiedzieć, że lubię grać z Legią.



- To będzie moje ostatnie domowe spotkanie za sterami Warty, ale nie skupiam się na tym, jakie będą towarzyszyć mi emocje. Chcę zdobyć punkty, bo nie osiągnęliśmy jeszcze celu. Najważniejsi będą zawodnicy, którzy wystąpią w niedzielę, a nie moje emocje. Chcę, żebyśmy podtrzymali dobrą passę spotkań u siebie i godnie pożegnali się z Grodziskiem Wielkopolskim. Wszystkie ręce na pokład i pełna koncentracja na swoich zadaniach.



- Wsparcie naszych kibiców będzie tak samo ważne, jak w spotkaniu z Legią z poprzedniego sezonu, gdy wygraliśmy 1-0. Wtedy było czuć przez cały mecz, że gramy o jednego więcej. Mam nadzieję, że tak będzie również tym razem.



- Korona Kielce gra w sobotę, czy jeśli straci punkty i Warta będzie pewna utrzymania, to będzie miało wpływ, na to jakim wyjdziemy składem na spotkanie z Legią? Nie, wyjdziemy najmocniejszym zestawieniem, jakie będę miał do dyspozycji. Na dziś na boisko nie wyjdzie Adam Zrelak. Ogólnie nasza sytuacja kadrowa jest sporym wyzwaniem. Walczymy z czasem o kilku zawodników i mam nadzieję, że na mecz z Legią kadra będzie nieco silniejsza, ale na pewno będzie daleka od optymalnej. Jesteśmy jednak nauczeni tego, że wydawało się, że będzie nam ciężko, a wyniki były pozytywne. Niezależnie od tego kto wróci, a kto nie, nie jest to gwarancją sukcesu. Czasem ludzie mniej oczywiści są w stanie dać trochę więcej. Postacie drugoplanowe, które większość sezonu spędziły na ławce, mogą dać coś ekstra i chcieć się pokazać. Nawet jeśli nie wrócą nasi podstawowi gracze, to mam nadzieję, że ci którzy dostaną szansę, dadzą dobrą energię i zaprezentują się dobrze.