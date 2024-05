Josue nominowany do nagrody sezonu

Kapituła Ekstraklasy złożona z ekspertów piłkarskich wybrała nominowanych do nagród dla najlepszych piłkarzy i trenera tegorocznych rozgrywek. Uroczyste podsumowanie sezonu ligowego 2023/24, połączone z wręczeniem statuetek laureatom, odbędzie się w poniedziałek 27 maja podczas Gali Ekstraklasy. Wśród nominowanych jest jeden przedstawiciel Legii Warszawa, Josue.

Ali - 38 minut temu, *.com.ec Ciekawe za co nominowany? Za te człapanie? odpowiedz

Legionista - 48 minut temu, *.vectranet.pl Nagroda sezonu dla największego hamulcowego?! Gościa, który ma w każdym meczu setki strat. Jaka liga, taka gwiazda. I odwrotnie. odpowiedz

Beasley - 1 godzinę temu, *.com.pl Koulouris pomocnikiem? odpowiedz

