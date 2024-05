Wyniki legionistów w COS Quest vol. 2

Męski zespół Legia Lotto 3x3, w niedzielę rozegrał pierwsze zawody nowego sezonu. Legioniści wystartowali w drugiej edycji COS Quest, której zwycięzca miał zagwarantowany udział w FIBA World Tour w Marsylii. Legia przystąpiła do rywalizacji w hali stołecznego Torwaru w składzie: Arkadiusz Kobus, Wojciech Pisarczyk, Mateusz Bierwagen i Mariusz Konopatzki. W fazie grupowej legioniści pokonali Hutnicze Wilki, a później musieli uznać wyższość Isetii. W niezwykle emocjonującym ćwierćfinale, lepszy okazał się zespół reprezentacji Polski, występujący jako LOTTO 3x3 Team, który wygrał 21-20, a następnie dotarł do finału rozgrywek. Wkrótce kolejne starty naszej drużyny. Wyniki legionistów: Legia LOTTO 3x3 - Hutnicze Wilki 22-12 Legia LOTTO 3x3 - Isetia SK Store 15-21 1/4 finału: Legia LOTTO 3x3 - LOTTO 3x3 Team I 20-21

