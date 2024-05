Wypożyczeni: Kobylak nadal bez czystego konta

Radomiak Radom z Gabrielem Kobylakiem w składzie kontynuuje passę porażek. Bramkarz wypożyczony z Legii puścił 15 bramek w ostatnich pięciu meczach. Tym razem nie zdołał zatrzymać zawodników Ruchu Chorzów. Igor Strzałek zaliczył 35 minut w rywalizacji z Górnikiem Zabrze. Na zapleczu ekstraklasy Maciej Kikolski puścił trzy bramki w rywalizacji z GKS Katowice, a Jakub Kisiel i jego Podbeskidzie otrzymali srogą lekcję od Miedzi Legnica. Zawodnicy wypożyczeni do zagranicznych klubów nie wybiegli na murawę. Wypożyczeni legioniści Ekstraklasa Gabriel Kobylak (Radomiak Radom) - 90 minut w przegranym 0-2 meczu z Ruchem Chorzów Jordan Majchrzak (Puszcza Niepołomice) - nie grał w wygranym 1-0 meczu z Wartą Poznań Igor Strzałek (Stal Mielec) - od 55. minuty w zremisowanym 1-1 meczu z Górnikiem Zabrze I liga Bartłomiej Ciepiela (Resovia Rzeszów) - do 84. minuty w zremisowanym 1-1 meczu z Chrobrym Głogów. Ukarany żółtą kartką. Maciej Kikolski (GKS Tychy) - 90 minut w przegranym 2-3 meczu z GKS Katowice Jakub Kisiel (Podbeskidzie Bielsko-Biała) - od 75. minuty w przegranym 1-6 meczu z Miedzią Legnica Marcel Krajewski (Znicz Pruszków) - od 71. minuty w zremisowanym 3-3 meczu z Motorem Lublin Skrót meczu GKS Tychy - GKS Katowice II liga Jakub Okusami (Pogoń Siedlce) - nie grał w przegranym 3-4 meczu z GKS Jastrzębie Zdrój III liga Kacper Knera (Elana Toruń) - 90 minut w zremisowanym 2-2 meczu z Unią Swarzędz. Ukarany żółtą kartką. Fryderyk Misztal (Stolem Gniewino) - 90 minut w wygranym 2-0 meczu z Polonią Środa Wielkopolska. Ukarany żółtą kartką. Jakub Murawski (Wieczysta Kraków) - nie grał w wygranym 8-0 meczu z Sokołem Sieniawa Maddox Sobociński (GKS Wikielec) - nie grał w wygranym 1-0 meczu z GKS Bełchatów Ligi zagraniczne Makana Baku (OFI Kreta) - nie grał w przegranym 1-2 meczu z Panetolikosem Oskar Lachowicz (Spezia Primavera) - nie grał w przegranym 0-1 meczu z Ascoli Primavera Cezary Miszta (Rio Ave) - na ławce rezerwowych w zremisowanym 2-2 meczu z Portimonense

