Na stadionach: Wkur...nie w Poznaniu, Szczecinie i Warszawie

Środa, 15 maja 2024 r. 19:25 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W ostatnim tygodniu najciekawiej kibicowsko zapowiadał się mecz Lecha z Legią i trzeba przyznać, że ten nie zawiódł. Stadion przy Bułgarskiej wypełniony został po brzegi, gospodarze przygotowali aż trzy oprawy, ze sporą ilością piro. Race poleciały również na murawę, a w sektorze gości również zapłonęło ich kilkadziesiąt.



Lechici mają dość słabych wyników, co zakomunikowali piłkarzom po rzuceniu rac na murawę, skandując "wypier...ć". Pierwsza prezentacja poznaniaków była również adresowana do grajków i włodarzy klubu. Z postawy zespołu nie są zadowoleni także legioniści, którzy ostatnio co mecz skandują głośno "Legia grać, k... mać". Fani Pogoni, po przegranym finale Pucharu Polski i porażce w Częstochowie z Rakowem, swoją złość również wyładowali na graczach, którzy nie dość, że skończą sezon bez trofeum, to prawdopodobnie również bez awansu do europejskich pucharów.



Zupełnie inna atmosfera panuje obecnie w Białymstoku, Wrocławiu i Zabrzu, co najlepiej pokazują liczne młyny "Jagi" i WKS-u. Białostoczanie zaprezentowali oprawę z wykorzystaniem piro. Choreografię przygotował także Raków.



W niższych klasach rozgrywkowych najciekawiej było na derbach pomiędzy GKS-em Tychy a katowicką GieKSą. Katowiczanie wierzą, że niebawem wrócą do ekstraklasy, a przecież na jesieni jest w planach oddanie do użytku ich nowego stadionu.









Ekstraklasa:



Lech Poznań - Legia Warszawa (1644)

1644 fanów Legii przyjechało do Poznania dwoma pociągami specjalnymi. Legioniści wywiesili 11 flag, a w drugiej połowie odpalili 60 rac. Lechici z trzema prezentacjami. Najpierw przygotowali na prostej kartoniadę "Wstyd" + transparenty w Kotle - "Chu...wy trener nie usprawiedliwia braku ambicji i walki - zapier...ć!" oraz "Rutek, Klimczak, Rząsa - zakład utylizacji marzeń". Druga oprawa to czarny transparent z białymi literami, tworzącymi hasło "Nasze serca biją dla Lecha Poznań", malowana sektorówka przedstawiającą Mela Gibsona stylizowanego na "Braveheart" z twarzą w barwach "Kolejorza". Całość uzupełniły chorągiewki w barwach na najwyższej kondygnacji młyna, a później ok. 180 rac pośród flag na kijach. Ostatnia prezentacja lechitów to transparent "Osiedla, bloki, betonowe uroki", wycinana malowana sektorówka "Fyrtel Północ", wokół której zapłonęły race (ok. 120). Przy stanie 0-2 fani Lecha rzucili kilkadziesiąt rac na murawę, przerywając mecz na kilka minut, a swoim graczom kazali wypier...ć. Na trybunach 40 278 widzów.



Śląsk Wrocław - Cracovia (625)

Ponad 22 tysiące kibiców zebrało się na trybunach wrocławskiego stadionu, w tym ok. 7 tysięcy w młynie WKS-u. Cracovia przyjechała w 625 osób, wspierana przez "Kolejorza".



Widzew Łódź - Zagłębie Lubin (241)

Fani z Lubina do Łodzi przyjechali w 241 osób, wspierani przez Zawiszę (4). Przyjezdni wywiesili 7 flag. Widzewiacy rozpoczęli zbiórkę pieniędzy (potrzebują 150 tys. złotych) na stadionową konstrukcję do podwieszanych sektorówek.



Piast Gliwice - ŁKS Łódź ()

Łodzianie w słabej liczbie na tym wyjeździe i z jedną flagą - "Troublemakers".



Raków Częstochowa - Pogoń Szczecin (216)

Gospodarze zaprezentowali spory, malowany transparent "Ultras Raków", sektorówkę, a także świece dymne w barwach oraz wyrzutnie pirotechniczne. Portowcy przyjechali w 216 osób. Zdenerwowani po kolejnej porażce, po meczu mocno zwyzywali swoich grajków.



Jagiellonia Białystok - Korona Kielce (93)

Koroniarze powoli mogą żegnać się z ekstraklasą i na wyjazd do Białegostoku pojechało ich 93. Mieli ze sobą jedną flagę. Gospodarze tymczasem zmierzają po pierwszy w historii tytuł mistrzowski, więc nie dziwi rosnąca frekwencja. Białostoccy ultrasi zaprezentowali oprawę "Los Ultras Hermanos", z podwieszaną sektorówką, kartonami w barwach w tle oraz żółtymi świecami dymnymi.



Puszcza Niepołomice - Warta Poznań (9)

Fani Warty stawili się na stadionie Cracovii na meczu z Puszczą w 9 osób i z jedną, małą flagą. Mieli ze sobą kilkanaście chorągiewek.



Radomiak Radom - Ruch Chorzów (-)



Górnik Zabrze - Stal Mielec (-)

Ponad 20 tys. kibiców na trybunach. Kibiców gości brak.



Niższe ligi:



GKS Tychy - GKS Katowice (1200)

Katowiczanie w komplecie stawili się na derbowym meczu z Tychach. Gospodarze wspierani przez ŁKS, z dobrym młynem, w którym odpalili trochę rac.



Chojniczanka Chojnice - Polonia Bytom (250)

Chrobry Głogów - Resovia (45)

Wisła Kraków - Lechia Gdańsk (-)



Wyjazd tygodnia: 1644 fanów Legii w Poznaniu

Oprawa tygodnia: Choreo Lecha na meczu z Legią



Lech Poznań na meczu z Legią Warszawa:

























Legia Warszawa na wyjazdowym meczu z Lechem Poznań:

















Zagłębie Lubin na wyjazdowym meczu z Widzewem Łódź:





Śląsk Wrocław na meczu z Cracovią:





Jagiellonia Białystok na meczu z Koroną Kielce:





Korona Kielce na wyjazdowym meczu z Jagiellonią Białystok:





Radomiak Radom na meczu z Ruchem Chorzów:





Górnik Zabrze na meczu ze Stalą Mielec:





Raków Częstochowa na meczu z Pogonią Szczecin:





Pogoń Szczecin na wyjazdowym meczu z Rakowem Częstochowa:





ŁKS Łódź na wyjazdowym meczu z Piastem Gliwice:





Pogoń Siedlce na meczu z GKS-em Jastrzębie:





Arka Gdynia na meczu z Zagłębiem Sosnowiec:





Zagłębie Sosnowiec na wyjazdowym meczu z Arką Gdynia:





Stomil Olsztyn na meczu z Olimpią Grudziądz:





GKS Tychy na meczu z GKS-em Katowice:





GKS Katowice na wyjazdowym meczu z GKS-em Tychy:





KKS Kalisz na meczu z Kotwicą Kołobrzeg: