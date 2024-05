Analiza

Punkty po meczu z Lechem Poznań

Poniedziałek, 13 maja 2024 r. 21:16 Kamil Dumała, źródło: Legionisci.com

Wyblakły klasyk; Monty Python; kompaktowa obrona; trzeba doskoczyć; lepszy wahadłowy niż środkowy obrońca; młodzież; młodzież atakuje! - to najważniejsze punkty po niedzielnym meczu Legii Warszawa przeciwko Lechowi Poznań.



1. Wyblakły klasyk

Odkąd kibicuję Legii Warszawa, nie pamiętam takiej stypy przed meczem z Lechem, zwanym przez wielu ligowym klasykiem. Zero docinek, zero emocji, jakby to był najzwyklejszy mecz w sezonie. Kibice obu drużyn mają już dosyć dostawania co mecz mokrą ścierą w pysk i emocjonowaniem się tym, że ich klub walczy o grę w eliminacjach europejskich pucharów trzeciego sortu. To nie są ambicje jednej i drugiej drużyny, a szczególnie ludzi, którym zależy na ich klubach. Przebieg spotkania potwierdził, że był to wyblakły klasyk. Obie drużyny nie stworzyły wielu sytuacji podbramkowych, wpadły kuriozalne gole, natomiast piłkarze obu ekip nie potrafili wymienić chociażby pięciu celnych podań. W pamięci mam kilka minut drugiej połowy, kiedy to nasi piłkarze podawali pod nogi zawodników Lecha, a oni odwdzięczali się tym samym - graliśmy sobie jak na podwórku. Zwycięzców się jednak nie sądzi, dlatego dobrze, że trzy punkty wróciły z legionistami do Warszawy i chociaż na tydzień możemy głęboko odetchnąć i czekać na ostatnie dwa mecze.