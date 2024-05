Tenis

Ostatnie wyniki tenisistów Legii

Środa, 15 maja 2024 r. 07:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Tenisiści Legii w ostatnich dniach startowali w licznych turniejach. Agata Konarska startowała w turnieju Tennis Europe rangi 3 w Tiranie. Legionistka w parze z Greczynką, Eleni Chatziavraam, zwyciężyła w grze podwójnej. Tomasz Berkieta startował w kwalifikacjach do Challengera ATP 75 Oeiras Open 4 nieopodal Lizbony, ale w I rundzie przegrał z Czechem, Jonasem Forejtkiem 3-6, 1-6.



Maks Suprun zwyciężył w grze podwójnej na turnieju OTK w Poznaniu (w parze z Wojciechem Bielą). Zuzanna Mizak dotarła do półfinału OTK U-12 w Pobiedziskach. Emilia Walker zwyciężyła w wojewódzkim turnieju klasyfikacyjnym w Kozerkach.



W OTK U-12 w Toruniu Alicja Strugacz dotarła do półfinału gry pojedynczej, a w grze podwójnej wygrała w parze z Nataszą Kleszcz. W tym samym turnieju w grze pojedynczej zwyciężyła Hanna Cyronek.



Wyniki Agaty Konarskiej w Tiranie:

II runda: Agata Konarska/Eleni Chatziavraam (Grecja) - Nunes (Portugalia)/Vasilevska (Macedonia) 6-2, 6-4

1/2 finału: Konarska/Chatziavraam - La Noce/Papalini (Włochy) 4-6, 6-1, 10-8

Finał: Konarska/Chatziavraam - Bulesheva/Otepbergen (Kazachstan) 6-3, 6-3



Wyniki Maksa Supruna:

1/4 finału: Maks Suprun/Wojciech Biela - Gryń/Plewa 6-2, 6-4

1/2 finału: Suprun/Biela - Bajołek/Malecki 6-3, 6-3

Finał: Suprun/Biela - Filip Makieła/Jan Wygona 6-4, 4-6, 10-5



Wyniki Zuzanny Mizak:

I runda: Zuzanna Mizak - Mia Tomczak 6-0, 6-3

II runda: Zuzanna Mizak - Zofia Borzęcka 6-2, 7-5

1/4 finału: Zuzanna Mizak - Natalia Metzger 6-2, 6-0

1/2 finału: Zuzanna Mizak - Hanna Cieślak 4-6, 2-6



Wyniki Emilii Walker:

Emilia Walker - Zofia Styczyńska 6-1, 6-0

Emilia Walker - Yeva Zhuk 6-0, 6-0

Emilia Walker - Buffett Bona Chiara 6-0, 6-0

1/4 finału: Emilia Walker - Zofia Hucińska 6-0, 6-4

1/2 finału: Emilia Walker - Sofia Antosikowa 6-2, 6-2

Finał: Emilia Walker - Michalina Śliwińska 6-2, 6-2



Wyniki Alicji Strugacz:

Alicja Strugacz - Laura Mizgalska 6-2, 6-2

Alicja Strugacz - Maria Terelak 6-1, 6-1

Alicja Strugacz - Zuzanna Zawieja 6-2, 6-0

1/4 finału: Alicja Strugacz - Michalina Weznerowicz 6-1, 6-0

1/2 finału: Alicja Strugacz - Hanna Cyronek 1-6, 4-6



1/2 finału: Alicja Strugacz/Natalia Kleszcz - Barańska/Gradoń 6-3, 6-0

Finał: Strugacz/Kleszcz - Adamska/Mroczek 6-2, 6-2



Wyniki Hanny Cyronek:

Hanna Cyronek - Magdalena Barasińska 6-1, 6-0

Hanna Cyronek - Konstancja Balejko 6-2, 6-3

Hanna Cyronek - Michalina Weznerowicz 6-2, 6-3

1/4 finału: Hanna Cyronek - Laura Mizgalska 6-1, 6-0

1/2 finału: Hanna Cyronek - Alicja Strugacz 6-1, 6-4

Finał: Hanna Cyronek - Natalia Kleszcz 6-3, 7-6