Ryszard Staniek potrzebuje pomocy

"Ryszard Staniek był piłkarzem Górnika Zabrze, Legii Warszawa, reprezentantem Polski w piłce nożnej, olimpijczykiem, srebrnym medalistą z Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie w 1992r. W zeszłym roku miał udar mózgu. Jest osobą niepełnosprawną ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Wymaga opieki i wsparcia osób trzecich przy wszystkich czynnościach życiowych. Nie ma czucia w obu nogach powyżej kostek, co powoduje, że często traci równowagę i potrzebuje pomocy przy poruszaniu się. Ma bardzo słabe napięcie mięśniowe. Stracił całkowicie wzrok w lewym oku, a w prawym choroba ciągle postępuje i widzi coraz gorzej. Potrzebne są środki na remont domu celem przystosowania go dla osoby niepełnosprawnej. Zwłaszcza remont łazienki. Potrzebne jest wyrównanie terenu przed domem i położenie kostki brukowej, aby można było poruszać się bezpiecznie chodzikiem czy wózkiem inwalidzkim. Wymaga rehabilitacji i leczenia. Nie ma samochodu. Marzeniem Ryszarda jest posiadanie wyższego i wygodnego auta, aby mógł bezpiecznie jeździć na zabiegi. Dziś były zawodnik i rodzina proszą o pomoc finansową i za każde wsparcie będą wdzięczni. - Ryszard jest osobą o dobrym sercu, zawsze wspierał i pomagał ludziom w potrzebie. Jestem pełna wiary i nadziei, że teraz też dobro w jego kierunku powróci - mówi żona." - czytamy na stronie zbiórki.

Zielarski - 1 godzinę temu, *.co.uk A to nie on uciekł po meczu z Zagłębiem po sprzedanym meczu w Poznaniu Sprzedawczyki nie zasługujecie na szacunek kibiców bylo na płocie tylko o ile dobrze pamiętam odpowiedz

JANUSZ W KUBOTACH - 1 godzinę temu, *.67.68 RYSIEK S. RYSIEK STANIEK SS odpowiedz

Kk - 2 godziny temu, *.98.79 Trzeba pomóc Panu Ryszardowi Stańkowi! odpowiedz

bum - 2 godziny temu, *.co.uk I tu czekam na ruch NSów.

Zamiast opraw to proszę pieniążki przekazać dla P.Stańka.

Przeżyjemy bez opraw...

Pokażcie jacy z was legioniści teraz. Czekam na info że pieniądze zebrane do tej pory oraz z następnych meczy zostaną przekazane na tą słuszną potrzebę.

odpowiedz

Babus - 1 godzinę temu, *.orange.pl @bum: O, to to.

Ale nie przejdzie. Fajerwerki i śpiewanki przejdą. odpowiedz

taco - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @bum: dokładnie, zamiast przepalić lepiej pomóc. odpowiedz

dave - 1 godzinę temu, *.chello.pl @taco: Dokładnie, i z tego co pamiętam to grał w kadrze, więc PZPN zamiast na libacje, też by mógł wypnąc groszem. Aczkolwiek dużo ludzi na codzień też dostaje udarów i muszą sobie sami radzić a zarabiali dużo mniej niż sportowcy, ale myślę, że to temat na inną rozmowę i chyba troche teraz nie na miejscu. odpowiedz

Peter - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @bum: Dokładnie, masz rację. odpowiedz

Antybum - 54 minuty temu, *.vectranet.pl @bum: a od kiedy jesteś od podejmowania decyzji na co idą pieniądze, których zapewne nie dajesz a już na pewno nie zbierasz? PS. I nie tą słuszną potrzebę, tylko TĘ sluszną potrzebĘ



A Rysiek Staniek dostanie co potrzebuje i tak, uzbieramy i pomożemy. odpowiedz

