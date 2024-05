Walka Siexy na gali KSW 95 w Olsztynie

Legionista, Jacek Gać znany najlepiej jako "Siexa", stoczy swoją drugą walkę KSW podczas gali 95, która 7 czerwca odbędzie się w hali Urania w Olsztynie. Legionista rywalizować będzie w kategorii półśredniej (77,1 kg/170 lb) z Francuzem, Morganem Gbolou (bilans 4-2, 1 KO, 2 Sub). "Siexa" w MMS wygrał dwa pierwsze pojedynki przez nokaut w pierwszej rundzie. W debiutanckim pojedynku w KSW, w listopadzie zeszłego roku w Radomiu przegrał z Michałem Gniadym. Morgan Gbolou w zawodowym MMA od 2018 roku stoczył sześć pojedynków, z których wygrał cztery, z których jeden wygrał przez nokaut, dwa kolejne przez poddanie. Gbolou ostatni raz walczył w kwietniu tego roku na gali Levels Fight League, gdzie zwyciężył swoją walkę. Bilety na galę można kupować TUTAJ .

Komentarze (1)

+ dodaj komentarz

dodaj

ziutek - 40 minut temu, *.vectranet.pl Powodzenia Jacek! odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.