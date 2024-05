Wygrana Anny Jakubiec w LVK 2024

W międzynarodowym turnieju squasha LVK Poznań 2024 w kat. U-13 zwyciężyła zawodniczka Legii, Anna Jakubiec . W kat. U-13 startował również Szymon Cienciała , zaś w kat. do lat 11 dwaj kolejni legioniści - Mateusz Paluchowski oraz Maciej Zagórski . Reprezentacja Polski do lat 13 zdobyła (drużynowo) złoty medal, zaś nasza kadra U-11 - brąz.

