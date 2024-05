Letnie przygotowania w Austrii

W połowie czerwca Legia Warszawa rozpocznie letnie przygotowania do nowego sezonu. Najpierw zespół będzie trenował w Legia Training Center, a następnie uda się na 9-dniowe zgrupowanie do Austrii. Podobnie jak przed rokiem, Legia będzie stacjonowała w hotelu Seehof w Kranzach, niedaleko miejscowości Kössen. Obiekt dysponuje odpowiednim boiskiem i zapleczem. Zgrupowanie odbędzie się w dniach 22 czerwca - 1 lipca. Podczas pobytu "Wojskowi" zagrają kilka meczów sparingowych, na ten moment przeciwnicy nie są jeszcze znani.

Komentarze (1)

+ dodaj komentarz

dodaj

Marek - 10 minut temu, *.235.171 W tym roku bez pucharów i bez spiny można spokojnie budować drużynę na nowy sezon. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.