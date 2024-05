Wyniki 30. kolejki III ligi

Czwartek, 16 maja 2024 r. 10:00 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W środę rozegrano 30. kolejkę III ligi grupy 1. Legia II Warszawa przegrała w Sieradzu z miejscową Wartą 0-1. Był to szósty wyjazdowy mecz legionistów bez zwycięstwa, co oznacza również, że jako goście w rundzie wiosennej ani razu nie zdobyli jeszcze 3 punktów. Tymczasem główny rywal "Wojskowych" o awans, Pogoń Grodzisk Mazowiecki, pokonała swojego rywala... 15-0! To oznacza, że jej przewaga na cztery kolejki przed końcem sezonu powiększyła się do 6 punktów. Potknięcia Legii nie wykorzystała Unia Skierniewice, która tylko zremisowała i nie dogoniła jej w tabeli. Jeśli chodzi o dolne rejony - wysoka porażka z nowodworskim Świtem sprawiła, że pewna spadku jest już Pilica Białobrzegi. Następną kolejkę zaplanowano na najbliższy weekend.









Wyniki 30. kolejki

GKS Wikielec 1-0 (0-0) Olimpia Zambrów

Pogoń Grodzisk Mazowiecki 15-0 (6-0) Concordia Elbląg

Legionovia Legionowo 2-3 (0-2) GKS Bełchatów

Warta Sieradz 1-0 (1-0) Legia II Warszawa

ŁKS Łomża 0-1 (0-1) Broń Radom

Pilica Białobrzegi 0-5 (0-1) Świt Nowy Dwór Mazowiecki

Lechia Tomaszów Mazowiecki 7-0 (4-0) Jagiellonia II Białystok

Victoria Sulejówek 4-0 (1-0) Pelikan Łowicz

Unia Skierniewice 3-3 (1-1) Mławianka Mława



Tabela, wyniki i terminarz III ligi