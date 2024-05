Medal Małka na długodystansowych MP

W Orzyszu odbyły się strzeleckie Mistrzostwa Polski Long Range Open. Wicemistrzem Polski w klasie Open został Mirosław Małek , który wraz ze Stanisławem Karpińskim zdobył brąz w klasyfikacji drużynowej kl. Open. Wyniki legionistów: Klasa Standard: 7. Mirosław Małek (348 pkt.), 55. Stanisław Karpiński (202 pkt.) Klasa Open: 2. Mirosław Małek (431 pkt.), 8. Stanisław Karpiński (392 pkt.) Długi dystans Open 1000m: 4. Bartosz Kalinowski King of tank: 3. Piotr Dauksza Klasyfikacja drużynowa (Standard): 5. Legia Warszawa (Stanisław Karpiński, Mirosław Małek) Klasyfikacja drużynowa (Open): 3. Legia Warszawa (Stanisław Karpiński, Mirosław Małek)

