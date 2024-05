Josue pożegnał się z kibicami Legii

Wtorek, 14 maja 2024 r. 15:25 źródło: Legionisci.com

Kontrakt Josue z Legią Warszawa wygasa 30 czerwca i jako pierwsi poinformowaliśmy, że zawodnik otrzymał informację, iż nie zostanie on przedłużony. Piłkarz zamieścił na Instagramie wideo, w którym postanowił pożegnać się z kibicami:









"Witajcie przyjaciele legioniści. Jak wiecie, nie podpiszę nowego kontraktu z Legią. Nagrywam to wideo, żeby powiedzieć dziękuję wszystkim kibicom, którzy wspierali mnie przez te trzy sezony w momentach, kiedy byliśmy najlepsi, ale też niezbyt dobrych. Zawsze mnie wspieraliście. To było niesamowite i to był zaszczyt, grać w tym klubie, na tym stadionie, przed wami, być kapitanem tego wielkiego klubu. To naprawdę wielki zaszczyt. Jestem bardzo, bardzo zadowolony, że byłem, i nadal jestem do końca tego sezonu, częścią tej drużyny i klubu. Chciałbym powiedzieć dziękuję wam wszystkim, naprawdę to doceniam. Przede mną jeszcze dwa mecze do końca sezonu i mogę obiecać wam, że dam całe swoje życie, żeby osiągnąć najlepszy możliwy wynik i że Legia zagra w Europie w następnym sezonie. Nieważne jak, ale zawsze pomogę moim kolegom z drużyny osiągnąć wynik, jaki chcemy w tych ostatnich meczach. To był zaszczyt, grać w tym klubie. Jestem zadowolony z tej historii, ale nie do końca, bo nie zdobyłem mistrzostwa. Myślę jednak, że ja i wy, kibice stworzyliśmy dobre relacje i nigdy tego nie zapomnę. Ode mnie i od mojej rodziny przesyłam uściski, słowa wielkiego szacunku, wiele miłości i jeszcze raz dziękuję za wsparcie. Mam nadzieję, do zobaczenia na stadionie za dwa tygodnie. To dla mnie ważne, żeby zobaczyć was wszystkich na stadionie, stworzyć coś dużego, osiągnąć ważne zwycięstwo i móc powiedzieć wam wszystkim do widzenia. Z głębi serca bardzo, bardzo dziękuję."