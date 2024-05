U-15: Merchel z powołaniem

Marcin Włodarski powołał 20 zawodników do kadry reprezentacji Polski do lat 15 Future (zawodników późno dojrzewających) na towarzyski dwumecz ze Szwajcarią. Spotkania te odbędą się 27 maja o godz. 17:00 w Szprotawie oraz 29 maja o godz. 17:00 w Żarach. W kadrze znalazł się jeden piłkarz Legii Warszawa, Norbert Merchel. U-15: Kadra Polski na dwumecz ze Szwajcarią Kadra: Oskar Kaźmierczak (AP Reissa Poznań), Krystian Dzierzba (Arka Gdynia), Szymon Wojtas (Beniaminek Krosno), Michał Janiczak (Cracovia), Michał Łotysz (Jagiellonia Białystok), Maksymilian Mikołajewski (Jaguar Gdańsk), Marcel Mischke (Lech Poznań), Igor Owczarek (Lech Poznań), Norbert Merchel (Legia Warszawa) , Jędrzej Cieślak (Pogoń Szczecin), Bartosz Groń (Stal Rzeszów), Antoni Kobosz (Stal Rzeszów), Miłosz Kubal (Stal Rzeszów), Jakub Gil (Stomil Olsztyn), Oliwier Czyzio (Śląsk Wrocław), Dominik Kleczewski (Śląsk Wrocław), Mateusz Moskaluk (Śląsk Wrocław), Marcel Wasowski (Warta Poznań), Kacper Wybieralski (Warta Poznań), Nikodem Rogowski (Wisła Płock).

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.