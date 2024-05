Ribeiro bliski odejścia, Rejczyk niepewny

Komentarze (17)

Syn trenera - 1 godzinę temu, *.netfala.pl Masakra pierwszy do zwolnienia Zielińskie.. po co kontarkty z dziadami Jędrzejczyk Pekhart chyba że do rezerw... Szkoda Ribeiro jeden z amboitniejszych graczy.. Rosołek |Tobiasz WOn odpowiedz

exsa - 1 godzinę temu, *.orange.pl P.Josue zabiera ze soba P.Ribeiro to bylo do przewidzenia czyli wazni pilkarze obecnego zespolu odchodza a P,Trener kim bedzie gral w nowym sezonie wiec powinien zabrac glos w tej sprawie a nie P.Zielinski tylko decyduje bez konsultacji z P.Trenerem bo o tym nic nie wiadomo wiec pytam - Kto prowadzi "LEGIE WARSZAWA" i odpowiada za wyniki P.Zielinski ?!!! odpowiedz

Michał - 2 godziny temu, *.plus.pl Yuri jeden z najlepszych w Legii Warszawa i ma odejść? Toż to szok! No to budujemy ekipę na pełnej k.....e na nowy sezon. Strach się bać co wymyślili nasze gwiazdy dyrektory. Morwa kać....w następnym sezonie także padaka będzie. Pozdrawiam wszystkich Legionistów i Legionistki. odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.chello.pl Czyli na przyszły sezon potrzebujemy dwójki obrońców (LO i PO), ofensywnego pomocnika w miejsce Josue, defensywnego (nieobsadzone miejsce po Bartku) i napastnika. Czyli pół drużyny. Nie wspomnę o zmiennikach, bo nasza ławka w meczu z Lechem to jakiś sabotaż.



Ludzie zarządazający klubem doprowadzili to naprawdę niezłego bajzlu...



Pytanie retoryczne: gdzie i na co poszła kasa za sprzedaż Batka i Muciego oraz wpływy w LKE... odpowiedz

Xxx - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @Wolfik: na budowę osiedla w książenicach odpowiedz

geds - 1 godzinę temu, *.chello.pl @Wolfik:

Mioduś spłaca kredyt za LTC w którym akademia nie wychowuje żadnych piłkarzy do jedynki odpowiedz

JANUSZ W KUBOTACH - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Czy ktoś mnie wytłumaczy , dlaczego po lidze mistrzów nie wykorzystano szansy aby doinwestować w zespół i kupić ze 2-3 takich odżidżów na każda pozycje ??? odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.chello.pl @JANUSZ W KUBOTACH: Bo ówczesne trio o mało się nie pozabijało w rwaniu klubowej kasy do własnej kiesy. odpowiedz

Jot - 1 godzinę temu, *.orange.pl @JANUSZ W KUBOTACH: trudno to logicznie wytłumaczyć... generalnie pudel wziął się za budowanie football hard korpo. Ma być coraz taniej. On wierzy, że coraz tańsi i wypożyczeni kopacze zastąpią tych droższych i lepszych.

Osobiście trzymam kciuki za Magierę - nie za Śląsk. Zrobił mu ten bałwan wyprzedaż po lidze mistrzów a potem zwolnił.

Liczba trenerów i zobowiązań po zwolnieniach wystarczyłaby na wiele godnych pensji dla piłkarzy.

O akademii nie pisze bo to trupem śmierdzi. Zmieniaja się dyrektorzy, menedżerowie, powstają kolejne strategie marketingowe i dalej gówno z tego wynika. Takie hard korpo po piłkarsku z miernym prezesem. odpowiedz

Ja - 2 godziny temu, *.play-internet.pl "W Legii zdają sobie sprawę z powodów kryzysu" XD, to świetnie. Kijowa kadra zbudowana na oszczędnościach, pozbycie się dwóch najlepszych grajków zimą i czego się Jacek spodziewałeś? Ale dobrze, że sobie zdajesz sprawę chociaż.



"Zrobiliśmy jeden krok do tyłu, by zrobić dwa do przodu". Tymczasem w rubryce do poprawy: absolutnie wszystko.



To się samo komentuje. odpowiedz

Egon - 2 godziny temu, *.waw.pl Majchrzak, Strzałek, Morishita, Jędrzejczyk, Pekhart, szklany Kramer, Burch, Baku.



No tak, po co nam Josue, jak mamy taką pakę.

Powinni jeszcze Diasa i Zybę zostawić oraz wybłagać, żeby Charatin raczył wrócić.



odpowiedz

Maik83 - 3 godziny temu, *.centertel.pl Pekhart po co odpowiedz

Cha cha cha - 3 godziny temu, *.orange.pl Jakie bullshit bingo odpowiedz

Kuchy King - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Po co ktoś chce przedłużyć umowę z Jędrzejczykiem? odpowiedz

Waldek. - 2 godziny temu, *.chello.pl @Kuchy King: Żeby Ci pomagał w rezerwach. :) odpowiedz

P. - 2 godziny temu, *.tpnet.pl @Kuchy King: Bo jest najbardziej utytułowanym piłkarzem w historii klubu i należy mu się szacunek. Propozycja nowego kontraktu to sposób wyrażenia tego szacunku. Jeżeli trener uzna że nie dojeżdża sportowo to nie będzie grał. Proste. odpowiedz

Mokot - 2 godziny temu, *.. @P.: „utytułowanie” nie gra. Postawmy mu pomnik, wmurujmy tablicę, ale Legia musi iść do przodu. Liczy się wartość jaką można dać obecnej drużynie. Ale my kochamy przebrzmiałe przeboje i przegrane powstania. W ten sposób nic wielkiego przy Łazienkowskiej 3 się nie zbuduje. odpowiedz

