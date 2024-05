Legia szuka napastnika. Exposito na celowniku

+ dodaj komentarz

Jacuś po co nowy napadzior? Przecież masz swojego rozwojowego ulubieńca Rosołka.Dać mu plac od pierwszych minut to może pobije rekord 2 bramek w sezonie.

Jprd nie, nie, nie, nie. Czy wy się z ch*** na łby pozamienialiscie. No ja p****le. Przecież wy z roku na rok jesteście co raz głupsi. Każdy kolejny sezon przebijać ie w głupocie poprzedni Ściągnijcie jeszcze kuciaka i paixao.

- 1 godzinę temu, *.play-internet.pl

Legia szuka napastnika to co oni k...a robili purundy gdzie jest ten słynny zeszyt z notatkami i z nazwiskami zawodników co oni teraz k...a chcą szukać. To oni nie mają wyselekcjonowanych zawodników z którymi chcą podpisać umowy i negocjują. Nie no jak ja bym tak w pracy robił u siebie to bym nie zwolni po dwóch tygodniach się nazywa niekompetencja działanie na szkodę firmy.

odpowiedz