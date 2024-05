Z obozu rywala

Warta przed meczem z Legią. Koniec pewnego etapu

Sobota, 18 maja 2024 r. 08:42 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W niedzielę o godzinie 15 Legia Warszawa zagra w Grodzisku Wielkopolskim z Wartą. Poznańska drużyna jest bliska utrzymania, ale by sobie je zapewnić, może potrzebować jeszcze punktów. Zapraszamy do zapoznania się z sylwetką najbliższego rywala "Wojskowych".