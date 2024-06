Oficjalnie

Luquinhas zostanie nowym zawodnikiem Legii!

Wtorek, 11 czerwca 2024 r. 14:28 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

Legia Warszawa oficjalnie potwierdziła wypożyczenie 27-letniego Brazylijczyka, Luquinhasa. Po zaliczeniu testów medycznych, które zaplanowano na drugą część tygodnia i spełnieniu innych warunków umowy, skrzydłowy zostanie wypożyczony do końca sezonu 2024/25. Media informowały, że w jego kontrakcie jest zapisana klauzula wykupu, która oscyluje w granicach miliona euro. Dla Luquinhasa jest to powrót do Warszawy po ponad dwóch latach.