Młodzież: mecze weekendowe (akt.)

Środa, 15 maja 2024 r. 15:38 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Juniorzy starsi po porażce 0-1 z Arką utracili pozycję lidera w CLJ. Zespół U17 wygrał 4-1 na boisku GKS Bełchatów i jest blisko awansu od finału MP. Legia U16 po zaciętym meczu, grając przez 67 minut w 10, pokonała 2-1 SEMP Ursynów i utrzymała prowadzenie w tabeli Ekstraligi U16. Legia U15 wygrała 5-0 w Płocku i z kompletem punktów jest coraz bliżej awansu do półfinału MP U15. Legia U14 w zaległym meczu pokonała 2-0 Varsovię. Zespół LSS U16 zremisował 2-2 ze Świtem NDM, a zespół U15 - 0-0 z Agrykolą. Grały też młodsze drużyny Akademii i LSS, więcej informacji wkrótce.



CLJ U19: Arka Gdynia 05/6 1-0 (0-0) Legia Warszawa

Gol:

1-0 80+4 min. Maciej Żmuda



Legia: Wojciech Banasik – Oliwier Olewiński Ż, Bartosz Dembek (89' Rafał Boczoń), Jan Leszczyński [07] Ż, Viktor Karolak – Maciej Saletra Ż, Pascal Mozie [08], Samuel Šarudi – Igor Skrobała Ż, Przemysław Mizera (75' Samuel Kováčik [07]), Jakub Zbróg [07]] Ż. Rezerwa: Hubert Nowak (br), Mikołaj Kotarba [07], Jakub Jendryka, Mateusz Konopka, Oskar Melich

Trener: Filip Raczkowski, II trener: Arkadiusz Adach



CLJ U17 (2007 i mł.): GKS Bełchatów 07 1-4(1-2) Legia Warszawa U17

Gole:

0-1 7 min. Eryk Mikanowicz (as. Konrad Kraska)

0-2 19 min. Dawid Nos (as. Igor Busz)

1-2 22 min.

1-3 73 min. Maksymilian Sterniczuk (rzut karny po faulu na nim samym)

1-4 75 min. Maksymilian Sterniczuk (as. Eryk Mikanowicz)



Twarde spotkanie z ofiarnie grającymi gospodarzami, którzy zdołali nawet zdobyć gola kontaktowego i przeprowadzić kilka akcji ofensywnych. Końcówka należała jednak ponownie do legionistów. Drugi gol Maksa Sterniczuka był jego 9. trafieniem w meczach ze starszymi kolegami z CLJ U17, ale jednocześnie była to 100. bramka Legii w tych rozgrywkach (przy 34 straconych). Legionistom pozostały do rozegrania 2 mecze (Polonia w LTC oraz Igloopol na wyjeździe)i zwycięstwo w którymkolwiek z nich da awans do finału MP.



Ekstraliga U16: SEMP Ursynów '08 1-2 (1-1) Legia U16

Gole:

0-1 16 min. Kristijan Jovović (karny po faulu na Juliuszu Rafalskim)

1-1 33 min. Patryk Perzyna (po rzucie rożnym)

1-2 77 min. Adam Tołwiński (as. Ksawery Jeżewski)



Strzały (celne): SEMP 18(4) - Legia 15(8)



Od 24' Legia grała w 10 po czerwonej dla Jovovicia za faul bez piłki



Legia: Jan Bienduga - Jakub Sito (46' Ksawery Jeżewski Ż), Bartosz Korżyński, Antoni Sobolewski - Juliusz Rafalski, Szymon Piasta [09](46' Marcel Kiełbasiński), Aleksander Wyganowski [09](59' Bartosz Czarkowski), Jan Musiałek Ż(46' Jakub Oremczuk Ż) - Fabian Mazur [09](59' Adam Tołwiński), Kristijan Jovović CZ (24'), Jacob Levy Ż. Rezerwa: Marcel Grzejda (br)

Trener: Tomasz Bąbel, II trener: Marcel Gawor



I liga maz. U16: Legia LSS U16 2-2 (0-2) Świt Nowy Dwór Maz. 08

Gole:

0-1

0-2

1-2 Dmytro Litowczenko

2-2 Adam Kulicki





CLJ U15: Wisła Płock'09 0-5(0-2) Legia U15

Gole:

0-1 17 min. Olivier Pławiński (as. Piotr Bartnicki)

0-2 39 min. Oskar Maj (as. Igor Owczarczyk)

0-3 49 min. Edo von Brandt-Etchemendigaray (as. Vu Hoang Nguyen)

0-4 56 min. Oskar Maj (as. Igor Owczarczyk)

0-5 59 min. Edo von Brandt-Etchemendigaray (as. Oskar Krakowiak)



Ekstraliga U14: Legia 2:0(0:0) UKS Varsovia 2010

Gole:

1-0 41 min. Tymoteusz Leśniak (as. Xavier Dąbkowski z rzutu wolnego)

2-0 47 min. Franciszek Stępniewski (as. Xavier Dąbkowski)



Strzały(15-80'): Legia 16(11) - Varsovia 2(0)



Legia: Franciszek Golański (46' Błażej Ślazyk) - Marek Suchodół, Oskar Putrzyński, Igor Lechewcki, Igor Brzeziński, Aleksander Badowski, Dawid Rodak, Filip Kwiecień, Franciszek Stępniewski, Bartosz Przybyłko, Tymoteusz Leśniak, Kacper Jaczewki, Xavier Dąbkowski, Jan Szybicki, Tymon Płoszka, Mychajło Posternak

Trener: Jakub Zapaśnik, II trener: Kacper Malicki



I Liga U12: Delta Warszawa 12 - Legia U12



Legia: Stanisław Składnik - Oskar Marzec, Oskar Matuseiwcz, Ignacy Silski, Filip Jasiński, Antoni Czuchnowski, Aleksander Kurowski, Krzysztof Opanowski, Igor Arkuszewski, Michał Har, Aleksander Barski, Jan Włodarski

Trener: Szymon Lesiakowski



II liga U12: Znicz II Pruszków - Legia LSS U12



Drużyna LSS U12 rozegrała spotkanie 2 ligi na boisku Znicza Pruszków 2012. Legioniści wyraźnie przeważali w pierwszej połowie spotkania, choć może nie do końca zdyskontowali swoją dobra grę. Po przerwie mecz mecz miał podobny przebieg, ale był nieco bardziej zacięty - szczególnie po golu dla gospodarzy, którzy w ostatnim kwadransie meczu zwietrzyli swoją szansę. Mimo wszystko dobry mecz zawodników z LSS.



Liga U11: Delta Warszawa 13 - Legia U11