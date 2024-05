Transfery

Corredor, Exposito, Koulouris, Duarte, Miritello - kto nowym napastnikiem?

Czwartek, 16 maja 2024 r. 06:44 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Sezon 2023/24 powoli dobiega końca. Nadal nie wiadomo, czy Legia Warszawa zagra w eliminacjach do Ligi Konferencji. Tymczasem w mediach pojawia się coraz więcej nazwisk piłkarzy, którzy znaleźli się w kręgu zainteresowań stołecznego zespołu. Pewne jest, że do Warszawy trafią Luquinhas i Claude Goncalves. Jeśli Legia zajmie miejsce w top 3, na transfery latem przeznaczy ok. 2,5 mln euro, a zimą kolejne pół miliona euro. W przypadku braku awansu do europejskich pucharów - kwota będzie o połowę niższa.









Legia od ponad pół roku rozważa złożenie oferty Erikowi Exposito. 28-letniemu napastnikowi Śląska w czerwcu kończy się kontrakt i teraz mógłby trafić do Warszawy. Stołeczny klub zaproponował mu pensję wyższą niż miał Josue - na poziomie ok. 700 000 euro rocznie. Hiszpan na pewno nie będzie narzekał na brak innych ofert w tym okienku transferowym.



Meczyki.pl donoszą o zainteresowaniu stołecznego zespołu pozyskaniem napastnika z Francji. Jest nim Killian Corredor, 23-letni zawodnik zespołu z Ligue 2, Rodez AF. On ma jednak ważny kontrakt i za jego pozyskanie trzeba zapłacić. W kontekście Legii pojawiło się również nazwisko Efthýmisa Kouloúrisa z Pogoni Szczecin, który "Wojskowym" strzelił w obecnym sezonie dwie bramki. Goal.pl twierdzi, że na celowniku Legii znalazł się środkowy napastnik Bruno Duarte z portugalskiego Farense. Greckie media donoszą natomiast o zainteresowaniu Juanem Miritello. To 25-letni Argentyńczyk, który gra jako wysunięty napastnik. Obecnie występuje w Asterasie Trypolis, a jego kontrakt wygasa w 2026 r.



Z kolei dziennik Daily Record informuje, że stołeczny klub jest zainteresowany pozyskaniem Marca Leonarda. 22-letni Szkot gra na pozycji środkowego pomocnika. Jest piłkarzem Brighton, ale aktualnie przebywa na wypożyczeniu do Northampton z League One.



Jak już pisaliśmy, Legia chce latem pozyskać dwóch nowych ofensywnych graczy do rywalizacji z Marcem Gualem i prawdopodobnie z Tomasem Pekhartem, który jest bliski przedłużenia umowy o kolejny rok.