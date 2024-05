25 maja trzecia edycja Underground Boxing Night

W sobotę, 25 maja o godzinie 20:00 na Forcie Bema (ul. Waldorffa 25) rozpocznie się trzecia edycja Underground Boxing Night - gali sportów walki (4 extra fighyt bokserskie oraz 8 pojedynków K-1), w której będzie można zobaczyć wielu znajomych z Żylety. Wszystkie walki odbywać się będą na arenie o wymiarach 4x4m, a zwycięzca poleci na 14-dniowy obóz Nak Muay Camp na Phuket. Bilety na to wydarzenie, w cenie 150 zł, kupować można TUTAJ . Bezpośrednia transmisja do wykupienia TUTAJ . W formule K-1 wystartują m.in. Kacper Pechcin i Konrad Kamiński (LFC) w kat. -71kg, Rafał Kosiarski (Fighter Nowa Sól), Michał Gwaj (Ragnarok Białystok), Cezary Sarnowski (Brygada Kawalerii Powietrzej Tomaszów Mazowiecki/Strzegowo Fight Team), Paweł Kozak (KnockOut Bielany), Damian Szluns (KB Brzostek Top Team), Dariusz Fedor (Biała Podlaska), Patryk Szulc (Striker Turek). W extra fightach bokserskich zmierzą się m.in. Al-Temimi z Krystianem Zawickim (LFC), Hubert Łąkowski z Adamem Byliną, Marcin Chraniuk z Mateuszem Kowalskim oraz Marek Biela z Arturem Tomalą.

