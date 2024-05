24-26.05: Weekendowy rozkład jazdy

W sobotę o 17:30 ostatni w tym sezonie mecz przy Łazienkowskiej, na którym możemy spodziewać się kompletu publiczności i licznej grupy z Lubina. Dzień później na terenie naszego stadionu zorganizowane zostanie Święto Łazienkowskiej, podczas którego będzie masa atrakcji dla najmłodszych, a na płycie głównej trenować będą zawodnicy Legia Soccer Schools. Na koniec weekendu, na głównej płycie naszego stadionu, I-ligowy zespół Legionistek podejmować będzie Bielawiankę Bielawa - wstęp wolny. Dwaj pięcioboiści Legii Warszawa - Łukasz Gutkowski i Daniel Ławrynowicz - startować będzie w finałowych zawodach Pucharu Świata w tureckiej Ankarze. Dwaj pięściarze Legii startują w Bangkoku w bokserskim turnieju kwalifikacyjnym do Igrzysk Olimpijskich. O awans na IO w Paryżu walczyć będą Bartłomiej Rośkowicz (kat. -63,5kg) oraz Jakub Straszewski (-80kg). W niedzielę w Ostrowi Mazowieckiej, męski zespół Legii w koszykówce 3x3 walczyć będzie w turnieju Lotto Quest o awans do sierpniowych finałów mistrzostw Polski. Zawodnik strzeleckiej Legii, Tomasz Bartnik rozpoczyna start w Mistrzostwach Europy w Osijeku. Rozkład jazdy: 25.05 g. 10:00 CWKS Legia Warszawa - KS Płudy [A klasa] [ul. Marymoncka 42] 25.05 g. 11:00 Legionovia Legionowo - Legia II Warszawa 25.05 g. 14:00 Chojniczanka Chojnice - Olimpia Elbląg 25.05 g. 17:30 Legia Warszawa - Zagłębie Lubin 25.05 g. 17:30 Radomiak Radom - Widzew Łódź 25.05 g. 20:00 Excelsior Rotterdam - FC Den Haag 25.05 g. 20:30 Vulcan Wólka Mlądzka - Legia Ladies [piłka nożna kobiet, III liga][Otwock, ul. Wspaniała] 26.05 g. 15:00 Chrobry Głogów - Zagłębie Sosnowiec 26.05 g. 19:00 Legionistki Warszawa - Bielawianka Bielawa [piłka nożna kobiet, I liga, ul. Łazienkowska 3] Młodzież: 24.05 g. 18:00 Legia U15 - MKS Polonia Warszawa 09 [CLJ U15][LTC 7] 25.05 g. 11:00 DAC Dunajska Streda 12 - Legia U12 (sparing) [Dunajska Streda] 25.05 g. 11:30 Legia U9 - MKS Piaseczno 15 [ul. Łazienkowska 3] 25.05 g. 11:30 Legia U8 - UKS Irzyk 16 [ul. Łazienkowska 3] 25.05 g. 12:00 BVB Academy WBS Warszawa 13 - Legia U10 [ul. Worobczuka 491] 25.05 g. 12:30 Legia U7 - Avia Świdnik 17 [ul. Łazienkowska 3] 25.05 g. 13:00 Legia LSS U16 - Narew 1962 Ostrołęka 08 [ul. Łazienkowska 3] 25.05 g. 15:00 Legia LSS U15 - Drukarz II Warszawa 09 [ul. Łazienkowska 3] 25.05 g. 17:00 Legia LSS U13A - Drukarz II Warszawa 11 [ul. Łazienkowska 3] 26.05 g. 08:30 Legia U9 - turniej Funino[ul. Łazienkowska 3] 26.05 g. 10:00 UKS Varsovia 08 - Legia U16 [ul. Marymoncka 42] 26.05 g. 10:00 RKS Okęcie 12 - Legia LSS U12 [ul. Radarowa 1] 26.05 g. 10:00 FCG Playmaker Warszawa 11 - Legia LSS U13B [ul. Strażacka 121] 26.05 g. 10:00 Legia U11 - E.Talent [ul. Łazienkowska 3] 26.05 g. 12:30 Legia U10 - Ząbkovia Ząbki 14 [ul. Łazienkowska 3] 26.05 g. 14:15 Radomiak Radom 10 - Legia U14 [Radom, ul. Rapackiego 24] 26.05 g. 15:30 Igloopol Dębica 07 - Legia U17 [Dębica, ul. Sportowa 26] 26.05 g. 15:30 Korona Kielce 05/6 - Legia U19 [Nowiny, ul. Perłowa 1] Legia U13 (2011 i mł.) uczestniczyć będzie w turnieju DAC Cup w Dunajskiej Stredzie na Słowacji. Rok temu legioniści z rocznika 2010 triumfowali tam, wyprzedzając m.in. Aston Villę, Banik Ostrawa czy NK Maribor.

GL - 7 godzin temu, *.orange.pl LEGIONISTKI W. 1-3 Bielawianka B.! "L" !!! odpowiedz

GL - 7 godzin temu, *.orange.pl Chrobry G. 1-1 Zaglebie S. odpowiedz

GL - 7 godzin temu, *.orange.pl Vulcan W.M. 0-2 LEGIA L. ! "L" !!! odpowiedz

GL - 7 godzin temu, *.orange.pl Excelior R. 1-2 FC Den Haag. odpowiedz

GL - 7 godzin temu, *.orange.pl Radomiak 2-1 Widzew. odpowiedz

GL - 7 godzin temu, *.orange.pl LEGIA 3-1 Zaglebie ! "L"!!! odpowiedz

GL - 7 godzin temu, *.orange.pl Chojniczanka Ch. 2-2 Olimpia E. odpowiedz

GL - 7 godzin temu, *.orange.pl Legionovia L. 0-2 LEGIA II.! "L" !!! odpowiedz

