Bezpośrednią transmisję z meczu Warta Poznań - Legia Warszawa przeprowadzi stacja Canal+ Sport 3. Początek spotkania zaplanowano na godz. 15:00. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu. KURSY NA WARTA - LEGIA FORTUNA:

minima(L)imaxi - 6 minut temu, *.play-internet.pl wygrajmy ten mecz bo Liga Europy definitywnie Nam ucieknie. Do Końca! odpowiedz

AntyRosołek - 25 minut temu, *.orange.pl Najlepszy piłkarz w historii Legii, zagra w pierwszym składzie Rosołek. odpowiedz

MonsteR (L) - 36 minut temu, *.tpnet.pl Moja 11.

Hładun

Pankov ... Ziółkowski ... Kapuadi ... Ribeiro

Rejczyk ... Elitim

Josue ... Urbański ....Wszołek

Gual

LEGIA Mistrz !!!

1:2 odpowiedz

Wolfik - 39 minut temu, *.mm.pl Warta z nożem na gardle. Będą gryźć trawę, bo o punkty w Białymstoku bedzie im niezwykle ciężko. Trudny mecz przed nami. odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 42 minuty temu, *.plus.pl Kapusta jak zwykle uraz i poza składem, długo jeszcze on i Eminem będą siedzieć i sie rehabilitować na legijnych wczasach? Kto za to ponosi odpowiedzialność? odpowiedz

Adrenalina - 59 minut temu, *.centertel.pl Wartą może być zdeterminowana bo Craxa uciekła spod topora i wlała Medalików więc mogą ostro Nas podjechać. odpowiedz

Ryba - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Michał Kopczyński? odpowiedz

Chris - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl A gdzie Bartek KAKUSTKA? Miał być jeden mecz pauzy , czyżby kontuzja? odpowiedz

Tylko Legia - 23 minuty temu, *.centertel.pl @Chris : Niestety ale 2 mecze odpowiedz

tomiacab - 1 godzinę temu, *.centertel.pl ale loczek stworzył potwora. odpowiedz

