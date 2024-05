Komentarze (44)

Trampek - 1 godzinę temu, *.125.113 Z Rosołka piłkarza nie będzie. On po prostu jest technicznie bardziej surowy niż świeżo wykopany we wrześniu kartofel. Był już w LEGII zawodnik tak samo lansowany jak Rosołek , tylko był próbowany na obronie czasami w linii pomocy. Nosił nazwisko wysoko postawionego obecnie polityka . LEGIA kilka lat temu pozbyła się . Słuch o nim zaginął. odpowiedz

Trampek - 1 godzinę temu, *.125.113 To,że nie zdobędziemy MP, to ewidentna wina Zielińskiego. Sprzedał zawodników decydujących często o wynikach spotkań LEGII . Dziś widać,że do prowadzącej dwójki LEGIA ma tylko 4 punkty straty. Sprzedaż tych zawodników i nie sprowadzenie ich następców, to czysty sabotaż w LEGII,ze strony w/w. Nie ma dla niego żadnego tłumaczenia ,że ktoś polecił mu sprzedać tych zawodników. A jakby polecił mu włożyć ...swoją głowę do rozgrzanego pieca to też by włożył ? odpowiedz

Yaro - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Może z tego Zyby byliby jeszcze ludzie. odpowiedz

Wilanow - 2 godziny temu, *.tpnet.pl To był dobry mecz Ziółkowskiego, o dziwo Zyba był niezły. Rosołka moglibyśmy gdzieś wypożyczyć może tam się rozkręci bo u nas jest strasznie spięty odpowiedz

artic - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Rosołek na koniec wylał się z talerza jak najszybciej powinni pożegnać tez tego Kramera nastepny paralityk odpowiedz

Egon - 2 godziny temu, *.waw.pl Ufff, całe szczęście, że udało nam się wyrwać punkty w tym meczu dwóch słabiutkich drużyn.



Dobrze byłoby pożegnać w nadchodzącej przerwie Kramera, zanim znowu się rozłoży. Różnicy na boisku nie robi, więc straty wielkiej nie będzie. odpowiedz

Hiszpan - 2 godziny temu, *.telnaptelecom.pl Celhaka właśnie umówił się z Diasem na kolejnego litra. odpowiedz

ksieciunio - 2 godziny temu, *.chello.pl rosołek, ty się zabijesz o własne nogi drewniaku, wyp....... z Legii odpowiedz

Jurek - 2 godziny temu, *.inetia.pl Rosołek na koniec podkreślił jakim jest piłkarzem. To jest jakiś czarny sen, że on gra w Legii. odpowiedz

wtf - 2 godziny temu, *.autocom.pl Zajebisty meczyk,paka na puchary gotowa.....pomyślał JZ. odpowiedz

Na!koLana!na!kolanaaa! - 3 godziny temu, *.02.net Gual to next sezon w rezerwach! Ile on ma bramek ten antynapadzior?!jak można tyle czekać asz odpali?!w Legii nie ma dyscypliny, nikt nie trzyma bata odpowiedz

Mateusz z Gór - 3 godziny temu, *.orange.pl Zyba najlepszym piłkarzem Legii w drugiej połowie. odpowiedz

tomiacab - 3 godziny temu, *.centertel.pl @Mateusz z Gór: własnie wszedłem tutaj zeby to napisać. odpowiedz

tomiacab - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Mateusz z Gór: ale Ziółek też dobrze odpowiedz

Rado - 2 godziny temu, *.com.pl @Mateusz z Gór: no nie wiem... Po jego prostej stracie prawie bramkę straciliśmy odpowiedz

tomiacab - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Rado: ważne jest to w jakiej sytuacji boiskowej nastąpiła ta strata, bo to że ktoś traci piłkę, to nie znaczy, że pozostali mogą udawać na boisku tyczki treningowe, slalomowe czy też rosnącą w polu wiklinę. Chłop chciał grać, pokazywał się do piłki, szukał jej i kiedy ją dostawał to wiedział w którą stronę atakuje jego zespół. A start nie robi ten co nic nie robi. odpowiedz

Wycior - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Mateusz z Gór: Nie umie podać, nie umie podjąć decyzji o strzale, przegrywa pojedynki i generuje groźne straty… Rzeczywiście rewelacja… odpowiedz

tomiacab - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Wycior: a kto podawał do rosołka jak ten się wyp....ił?

odpowiedz

minima(L)imaxi - 3 godziny temu, *.play-internet.pl ostatnie 10 minut nie wygląda optymistycznie, nadal 1-0 dla Nas, warto-groclin wyprowadza ataki My nie potrafimy porządnie skontrować. oby tylko to się nie skończyło 1-1... odpowiedz

Łukasz - 3 godziny temu, *.plus.pl Gdybym w swojej pracy był takim paralitykiem poszedł bym do szefa i powiedział. Nie nadaje się idę na koparkę odpowiedz

Łukasz - 3 godziny temu, *.plus.pl Dobry ten niedzielny rosołek. Taki nie za moocny odpowiedz

antek - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Rosół nie dojechał

on ma grać w przyszłym sezonie odpowiedz

tomiacab - 3 godziny temu, *.centertel.pl @antek: on po prostu w tym sezonie szykował szczyt formy na następny sezon odpowiedz

tomiacab - 4 godziny temu, *.centertel.pl rosołek mówi o tym jak cieżko się gra w ekstraklasie na wyjazdach. Chyba ku...a nie z wami . Ile meczów wygraliście przy Ł3 w tym roku? odpowiedz

tomiacab - 4 godziny temu, *.centertel.pl no i swoją drogą Warta Szesc punktów dla lecha za free Poznań , powinna zlecieć z ligi choćby z tego faktu odpowiedz

tomiacab - 4 godziny temu, *.centertel.pl po pierwszej połowie ten mecz przypomina mi pierwszy mecz eliminacji do europucharów z jakimś FK Ogórek Lahti odpowiedz

Łukasz - 4 godziny temu, *.plus.pl I robi się szansa że. Du..ki spadną do 1 ligi. Trzymam kciuki! odpowiedz

minima(L)imaxi - 4 godziny temu, *.play-internet.pl Josue-Pankov od słupka i gol! cudowna akcja! wreszcie! Trzymać to Panowie i jeszcze spróbować podwyższyć. odpowiedz

Alex - 4 godziny temu, *.centertel.pl Liczę na nowego trenera, w nowym sezonie. ,,Nos podpowiada,, , że będzie dobrze. odpowiedz

Łukasz - 4 godziny temu, *.plus.pl K..w od kilku lat zawsze w składzie naszej kochanej Legii Musi być pokraka. Lepiej grać w 10 niż z nim. To gen porażki. Jest niedziela idę zjeść Rosołek odpowiedz

Odwalcie się od Rosołka - 3 godziny temu, *.chello.pl @Łukasz : Ślisz też kuźwa nie pasował, a teraz się męczymy z Kapuadim. odpowiedz

minima(L)imaxi - 4 godziny temu, *.play-internet.pl wygrajmy ten mecz bo Liga Europy definitywnie Nam ucieknie. Do Końca! odpowiedz

Zły Krasnolud - 4 godziny temu, *.centertel.pl @minima(L)imaxi: Kolego Liga Europy to już nam definitywnie odjechała. jedeyne co możemy osiagnąć to LKE odpowiedz

AntyRosołek - 4 godziny temu, *.orange.pl Najlepszy piłkarz w historii Legii, zagra w pierwszym składzie Rosołek. odpowiedz

MonsteR (L) - 5 godzin temu, *.tpnet.pl Moja 11.

Hładun

Pankov ... Ziółkowski ... Kapuadi ... Ribeiro

Rejczyk ... Elitim

Josue ... Urbański ....Wszołek

Gual

LEGIA Mistrz !!!

1:2 odpowiedz

Wolfik - 5 godzin temu, *.mm.pl Warta z nożem na gardle. Będą gryźć trawę, bo o punkty w Białymstoku bedzie im niezwykle ciężko. Trudny mecz przed nami. odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 5 godzin temu, *.plus.pl Kapusta jak zwykle uraz i poza składem, długo jeszcze on i Eminem będą siedzieć i sie rehabilitować na legijnych wczasach? Kto za to ponosi odpowiedzialność? odpowiedz

krislegia - 4 godziny temu, *.matrixinternet.pl @Koneser polskiej piłki klubowej: Kapi pauzuje za czerwoną wiec nie troluj odpowiedz

Adrenalina - 5 godzin temu, *.centertel.pl Wartą może być zdeterminowana bo Craxa uciekła spod topora i wlała Medalików więc mogą ostro Nas podjechać. odpowiedz

Ryba - 5 godzin temu, *.play-internet.pl Michał Kopczyński? odpowiedz

kokolino - 4 godziny temu, *.centertel.pl @Ryba : tak to ten co grał w Legii, gdy ta grała w LM i remisowała z realem madryt oraz wygrywała ze sportingiem lizbona odpowiedz

Chris - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl A gdzie Bartek KAKUSTKA? Miał być jeden mecz pauzy , czyżby kontuzja? odpowiedz

Tylko Legia - 4 godziny temu, *.centertel.pl @Chris : Niestety ale 2 mecze odpowiedz

tomiacab - 6 godzin temu, *.centertel.pl ale loczek stworzył potwora. odpowiedz

