Konferencja

Szulczek: Legia była trochę lepsza

Niedziela, 19 maja 2024 r. 17:52 Woytek, źródło: Legionisci.com

Dawid Szulczek (trener Warty): Wiedzieliśmy, że mierzmy się z jakościowym, klasowym zespołem. Chcieliśmy, by Legia mogła w obronie rozegrać koronkę i zgrać tylko długą piłkę, bo nie mieliśmy wysokiego stopera. Mecz w pewnych momentach był dla nas trudny, szczególnie gdy Legia grała na wolne pole. Sumarycznie w obronie dużo rzeczy zrobiliśmy na dobrym poziomie. Trzeba przyznać, że Pankov świetnie się urwał spod krycia i zdobył piękną bramkę.









Legia była trochę lepsza jeśli chodzi o jakość, natomiast nam też nie brakowało akcji zaczepnych, ale zabrakło konkretów w polu karnym. W tym roku strzeliliśmy najmniej bramek i straciliśmy prawie najmniej. Teraz przed nami finał sezonu – jedziemy do Białegostoku z nastawieniem, by wygrać i zapewnić sobie byt na kolejny sezon. Wiemy, że Jagiellonia prezentuje się bardzo dobrze, ale wiemy, że to też kiedyś musi się skończyć. Wierzymy, że oddamy celny strzał i będzie to złota bramka.