Kapuadi: Praca została wykonana

Niedziela, 19 maja 2024 r. 18:05 Mikołaj Ciura, Hugollek, źródło: Legionisci.com

- Ogólnie mówiąc, mieliśmy ten mecz pod kontrolą. Warta nie stworzyła sobie zbyt wielu okazji, a my mogliśmy wygrać to spotkanie wyżej niż tylko jedną bramką - powiedział po zwycięstwie z Wartą Poznań obrońca Legii, Steve Kapuadi.









- Wiemy, że jeśli Lech Poznań nie wygra dziś meczu z Widzewem Łódź, to będziemy mieli gwarantowane 3. miejsce na koniec sezonu i możliwość gry w eliminacjach do europejskich pucharów. Skupiamy się jednak na sobie. Nawet jeśli będziemy musieli wygrać za tydzień, by to osiągnąć, to oczywiście wykonamy to zadanie.



- Przed meczem z Zagłębiem musimy skupić się na poprawie skuteczności, by zdobywać więcej bramek. Musimy również nadal uważnie zachowywać się w poczynaniach defensywnych, dziś udało nam się zachować czyste konto. To pokazuje, że byliśmy skuteczni w defensywie, zdobyliśmy jedną bramkę więcej od przeciwnika, więc praca została wykonana.



- Nasi fani byli dziś dla nas ważnym wsparciem, zresztą jak zawsze. W pełni wypełnili dziś sektor gości, słyszeliśmy ich od samego początku do końca meczu. Są dla nas nieocenieni.