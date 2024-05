Wasze noty

Oceny legionistów za mecz z Wartą

Wtorek, 21 maja 2024 r. 08:52 Woytek, źródło: Legionisci.com

Najwyższą notę za niedzielny mecz z Wartą Poznań otrzymał Jan Ziółkowski. Występ młodego stopera oceniliście na 4,7 w skali 1-6. Niewiele niższe noty otrzymali Radovan Panko i Juergen Elitim. Z kolei najniższe oceny trafiły do napastników. W sumie oceniały 834 osoby. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 3,5.









Ziółkowski 4,7

Pankov 4,5

Elitim 4,3

Tobiasz 3,6

Kapuadi 3,6

Wszołek 3,6

Josue 3,6

Yuri Ribeiro 3,5

Celhaka 3,3

Zyba 3,0

Gual 2,9

Rosołek 2,3

Kramer 2,1