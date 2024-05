Przed nami przedostatnia, 33. kolejka Ekstraklasy. Na początek Stal Mielec zmierzy się z Pogonią, a Górnik z Puszczą, która teoretycznie nie jest jeszcze pewna utrzymania. W sobotę bardzo ważne spotkanie przed Koroną. Jeśli przegra, spadnie z ligi. Poza tym Śląsk zagra z Radomiakiem, a Piast z Jagiellonią. W niedzielę Legia pojedzie do Grodziska Wlkp. na spotkanie z Wartą. Tego samego dnia odbędzie się ciekawie zapowiadający mecz pomiędzy Widzewem i Lechem. Na zakończenie kolejki ŁKS zagra w Lubinie.

Komentarze (2)

+ dodaj komentarz

dodaj

Brzeg opolski - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Takie moje typy:

1

1

1

1

1

1

2

1

1 odpowiedz

Qbex - 2 godziny temu, *.edu.pl Śląsk gubi punkty z Radomiakiem...w ostatniej kolejce gra z Rakowem o Puchary..... odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.