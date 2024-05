33. kolejka Ekstraklasy. Jagiellonia czy Śląsk?

Komentarze (9)

Brzeg opolski - 58 minut temu, *.33.233 Szczerze? Jestem z Brzegu gdzie 99% kibiców jest za Śląskiem i wolę aby on wygrał ligę niż te rary z Białegostoku... odpowiedz

Ronaldo - 1 godzinę temu, *.. Wyścig żółwi trwa i jedna z najsłabiej punktujących drużyn w rundzie wiosennej jest głównym kandydatem do tytułu w 85 minucie meczu gdzie Jagiellonia grała na remis i chyba go nie osiągnie po bramce stadiony świata jaką zafundował im Michael Ameyaw z Piasta Gliwice ???? Śląsk będzie liderem z jednym punktem przewagi na kolejkę przed końcem a klątwa klubu z Podlaski trwa …. a jednak nie co za zwrot akcji lol Imaz w 91 minucie i 1:1 ????

Warta jutro będzie grała z nożem na gardle bo za tydzień jedzie do Białegostoku…Trzeba mieć nadzieję że jutro nie stracimy tego 3 miejsca a będzie naprawdę ciężko. Coś mi się wydaje że mogą odstawić Josue …. odpowiedz

lw73 - 9 godzin temu, *.t-mobile.pl A ja życzę Jackowi Magierze Mistrzostwa! odpowiedz

cuLtowe 90te - 6 godzin temu, *.184.68 @lw73: Chybakażdy kibic Legii na świecie życzy Jackowi Magic Mistrza on dalej ma w sercu Legie , a że pracuje w Ślásku to inna historia odpowiedz

Legiak83 - 17.05.2024 / 13:51, *.supermedia.pl Gdzie jest Wyrfikufel? odpowiedz

Marianek - 17.05.2024 / 13:38, *.145.2 trochę z innej beczki - Maik Nawrocki nie może się przebić w Szkocji i można go wypożyczyć a tu potrzeba środkowego obrońcy i do tego Polak.

a kto wygra - lepszy, ale mogło by być tak

1

2

1

1X

1

1

2

1

1 odpowiedz

kaktus - 17.05.2024 / 12:41, *.orange.pl Cała liga gra ostatnio na Legię więc będzie tak:

1

2

x

2

1

1

x (w tym sezonie nie wykorzystujemy tego, że inni grają na nas)

1

x odpowiedz

Brzeg opolski - 17.05.2024 / 11:51, *.t-mobile.pl Takie moje typy:

1

1

1

1

1

1

2

1

1 odpowiedz

Qbex - 17.05.2024 / 11:20, *.edu.pl Śląsk gubi punkty z Radomiakiem...w ostatniej kolejce gra z Rakowem o Puchary..... odpowiedz

