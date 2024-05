Na stadionach: Still loving you

Środa, 22 maja 2024 r. 13:08 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Rozgrywki ekstraklasy, pierwszej i drugiej ligi mają się ku końcowi i mamy coraz więcej sportowych rozstrzygnięć. Jedni żegnają się ze swoją ligą, inni zacierają ręce na historyczne sukcesy. I tak, Jagiellonia mająca spore szanse na pierwszy w historii tytuł mistrza kraju, pojechała w 1900 osób do Gliwic - dzięki uprzejmości gliwiczan mogli zająć całą trybunę za bramką. Z kolei "Niebiescy", którzy już dawno "przyklepali" spadek, bardzo dobrze pokazali się w Kielcach, prezentując pieśń i choreografię nawiązującą do obecnej sytuacji - "Serce moje płacze i na ziemi jest mi źle, bo drużyna którą kocham, w pierwszej lidze znajdzie się".



Fani Śląska, wciąż wierzący w mistrzowski tytuł, zapełnili do ostatniego miejsca stadion na meczu z Radomiakiem, prezentując oprawę z wykorzystaniem piro. Pirotechnikę odpalili także fani Górnika, Legii (w Grodzisku Wlkp.), Jagiellonii (w Gliwicach), Ruchu (w Kielcach). Większe oprawy z pirotechniką zaprezentowali ultrasi Korony, Cracovii ("Still loving you") i Widzewa.









Na derbach Trójmiasta było wszystko - pełny stadion, głośny doping, obustronne bluzgi, oprawy, a także sportowe emocje. Po meczu trwała burzliwa wymiana zdań nt. współpracy Lechii z ochroną, co rzekomo uniemożliwiło arkowcom wniesienie pirotechniki na trybuny. Lechia odpowiada następująco: "(...) No właśnie, pajacami... Jak to było z tą waszą pirotechniką? Oskarżacie nas o współpracę z ochroną? Wolne żarty, żeby znaleźć wasze paczki nie trzeba było wspinać się na wyżyny bystrości, chociaż pewnie dla was byłby to sufit nie do przebicia. Mamy nadzieję, że widok nowych paczek wypełnionych szprotkami zamiast rac wywołał u was odpowiedni efekt. Nareszcie do sedna, na zakończenie tej przepychanki. Oskarżacie nas o współpracę z ochroną, tymczasem przed przejęciem zawartości waszego ultra-kantorka uratowali was pilnujący was policjanci. Niesamowite jaką szują trzeba być, żeby przyglądać się z uśmiechem jak psy zawijają przeciwną ekipę. Mało? Powiedzcie kto był osobą kontaktową z waszej strony, w sprawie wejścia na stadion i wniesienia oprawy. Pędzimy z podpowiedzią - były naczelnik sztabu KMP w Gdańsku (...)".



Ekstraklasa:



Piast Gliwice - Jagiellonia Białystok (1900)

Białostoczanie mogli liczyć na sporo większą pulę biletów niż ta, którą normalnie otrzymują goście. Przyjechali do Gliwic w 1900 osób, na co wpływ miała historyczna szansa na zdobycie mistrzostwa. Zaprezentowali flagowisko w asyście rac nad transparentem "Setki przebytych tras pamięta każdy z nas". Gliwiczanie przed meczem zorganizowali wspólny przemarsz na stadion.



Korona Kielce - Ruch Chorzów (800)

Koroniarze na ostatnim domowym meczu odpalili świece dymne + zaprezentowali sektorówkę z nazwą klubu i transparenty "Za to miasto, za ten klub". Ponadto wywiesili transparent "Wszystkim, którzy dumnie przy niej trwają, należą się ogromne brawa i szacunek! Korona to my! Dziękujemy!". Fani Ruchu na pożegnanie z ekstraklasą wypełnili sektor gości do ostatniego miejsca, a także zaprezentowali oprawę z malowanym hasłem "Serce moje płacze i na ziemi jest mi źle" wraz z pokazem pirotechnicznym i chorągiewkami w barwach. Koroniarze rozciągnęli również malowane płótno przedstawiające załamanego kibica i hasło "Za każdym je...nym razem" z przekreślonymi hasłami "Ambicja, walka, charakter". Całość dopełniła niewielka sektorówka i pirotechnika.



Warta Poznań - Legia Warszawa (566)

Legioniści do Grodziska Wielkopolskiego przyjechali transportem kołowym, w 566 osób i z dwiema flagami. W I połowie zaprezentowali flagowisko w asyście pirotechniki (race, ognie wrocławskie, świece dymne). Warta ze skromnym młynem.



Śląsk Wrocław - Radomiak Radom (416)

Fani Śląska wypełnili stadion do ostatniego miejsca. W dobrze nabitym młynie zaprezentowali kartoniadę "WKS" w barwach, transparent "Pełni wiary, po mistrzostwo i puchary", a całość dopełnił pokaz pirotechniczny (150 rac i 300 strobo). Na prostej przygotowali kartoniadę "Śląsk Wrocław". Radomiak przyjechał do Wrocławia w 416 osób.



Górnik Zabrze - Puszcza Niepołomice (250)

Niespełna 20 tys. fanów Górnika wierzyło jeszcze przed tym meczem w awans do europejskich pucharów. Remis ostatecznie pozbawił ich złudzeń. W młynie zabrzanie zaprezentowali pokaz pirotechniczny. Fani Puszczy mieli możliwość zobaczyć spotkanie z trybun i przyjechali w ok. 250 osób.



Zagłębie Lubin - ŁKS Łódź (200)

Niespełna 4,9 tys. kibiców na meczu w Lubinie. Łodzianie przyjechali w ok. 200 osób z jedną flagą.



Stal Mielec - Pogoń Szczecin (120)

Ponad 6 tys. na trybunach w Mielcu. Portowcy na daleki wyjazd przyjechali w ok. 120 osób i z kilkoma flagami.



Widzew Łódź - Lech Poznań (-)

Niestety spotkanie rozegrane bez przyjezdnych, co było karą za ostatni mecz obu drużyn. Widzewiacy zaprezentowali napis "RTS" z rac, a także kolejne racowisko nad transparentem "W ogniu walki, w chaosie zwycięstwa". Ponadto wywiesili transparent z życzeniami mistrzostwa Grecji dla PAOK-u Saloniki, z którym od pewnego czasu pozostają w bliskich relacjach dzięki Partizanowi.



Cracovia - Raków Częstochowa (-)

Pełny stadion na meczu "Pasów" z Rakowem - niespełna 14 tys. fanów na trybunach. Niestety brak przyjezdnych, z powodu zakazu wyjazdowego nałożonego przez Komisję Ligi. Gospodarze zaprezentowali choreografię - podwieszaną sektorówkę przedstawiającą młodzieńca patrzącego na stary stadion Cracovii i starszego, siwego kibica, który patrzy na nowy obiekt. Całość dopełnił transparent z motywem znanym z kawałka Scorpionsów - "Still loving you" oraz racowisko.



Niższe ligi:



Lechia Gdańsk - Arka Gdynia (1500)

Na derbach Trójmiasta ok. 36,5 tys. kibiców. Gospodarze mieli pewny awans, arkowcy musieli zremisować, by zagwarantować sobie awans bez gry w barażach. Piłkarze Lechii w samej końcówce zdobyli zwycięską bramkę, która mocno pokrzyżowała plany żółto-niebieskich. Przyjezdni stawili się w sektorze gości w jednakowych żółtych koszulkach w 1500 osób (tyle otrzymali biletów). Arkowcy na wejście odpalili race, którymi rzucali w stronę murawy. Mieli też transparent "Miało być tu widowisko, ale Lechia to ku...sko". Ze strony gdynian bez oprawy. Lechiści wspierani m.in. przez Śląsk (300), Stomil (150) i Chojniczankę (170), zaprezentowali dwie oprawy. Pierwsza z nich to wycinana sektorówka "BKS Lechia Gdańsk" z herbami trójmiejskich miast, transparent "Trzy miasta - jeden władca", chorągiewki + piro na koronie stadionu. Druga prezentacja to spory transparent "Ludzie z morza", nad którym rozciągnięta została sektorówka przedstawiająca lechistę trzymającego śledzie w sieci i przedstawicieli Arki i odpalone spore ilości pirotechniki pośród kartoników tworzących tło. Gdańszczanie puścili z dymem spore ilości zdobytych barw Arki. W stronę Arki wywiesili transparent "Pajade dzięki za race".



Resovia - Motor Lublin (409)

Olimpia Elbląg - Polonia Bytom (380)

Olimpia Grudziądz - KKS Kalisz (260)



Avia Świdnik - Chełmianka Chełm (153)

Gospodarze zaprezentowali oprawę składającą się z transparentu "Naszym honorem jest trwać tu i być" z lotniczym motywem pośrodku oraz żółtymi i niebieskimi świecami dymnymi. Chełmianka stawiła się w 153 osoby, w tym Górnik Łęczna (48) z pięcioma flagami.



Polonia Warszawa - Odra Opole (129)

Termalica Nieciecza - GKS Tychy (125)



Kotwica Kołobrzeg - Hutnik Kraków (85)

Dobry wyjazd Hutnika do Kołobrzegu. Kotwica z licznym młynem, świętowała awans do I ligi. Zaprezentowali transparent "Lata mijają, zostają nawyki, mecze, wyjazdy i bijatyki", nad którym odpalili race.



Radunia Stężyca - Stal Stalowa Wola (58)

Stalówka wspierana na tym wyjeździe przez Stal Rzeszów (10), Stal Gorzyce (6) i Ładę Biłgoraj (1).



GKS Katowice - Wisła Kraków (-)

Gospodarze w komplecie pojawili się na meczu z Wisłą. Przyjezdnych brak. Katowiczanie, mający szansę na powrót do ekstraklasy po wielu latach, przygotowali oprawę poświęconą swojemu małopolskiemu FC - podwieszaną sektorówkę "Małopolska GieKSa", chorągiewki w barwach, herby Małopolski i GKS-u oraz mało czytelny transparent.



Wyjazd tygodnia: 1900 fanów Jagiellonii w Gliwicach

Oprawa tygodnia: Choreo Cracovii na meczu z Rakowem



Legia Warszawa na wyjazdowym meczu z Wartą Poznań (w Grodzisku Wlkp.):

















Górnik Zabrze na meczu z Puszczą Niepołomice:







Jagiellonia Białystok na wyjazdowym meczu z Piastem Gliwice:











Cracovia na meczu z Rakowem Częstochowa:











Korona Kielce na meczu z Ruchem Chorzów:











Ruch Chorzów na wyjazdowym meczu z Koroną Kielce:















Widzew Łódź na meczu z Lechem Poznań:











Śląsk Wrocław na meczu z Radomiakiem Radom:







Radomiak Radom na wyjazdowym meczu ze Śląskiem Wrocław:





Zagłębie Lubin na meczu z ŁKS-em Łódź:





ŁKS Łódź na wyjazdowym meczu z Zagłębiem Lubin:





Stal Mielec na meczu z Pogonią Szczecin:





Pogoń Szczecin na wyjazdowym meczu ze Stalą Mielec:





Kotwica Kołobrzeg na meczu z Hutnikiem Kraków:





Polonia Bytom na wyjazdowym meczu z Olimpią Elbląg:





Lechia Gdańsk na meczu z Arką Gdynia:













Arka Gdynia na wyjazdowym meczu z Lechią Gdańsk:







Wisłoka Dębica na meczu z Siarką Tarnobrzeg:





Resovia na meczu z Motorem Lublin:





Motor Lublin na wyjazdowym meczu z Resovią:





GKS Katowice na meczu z Wisłą Kraków:









Tarnovia na meczu z Okocimskim Brzesko: