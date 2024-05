Koszykówka

Aaron Cel dyrektorem sportowym koszykarskiej Legii

Piątek, 17 maja 2024 r. 12:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Od 1 lipca do zarządu koszykarskiej Legii dołączy Aaron Cel, który obejmie równocześnie funkcję dyrektora sportowego.



Urodzony w Orleanie we Francji Cel, od 2011 roku występował na polskich parkietach, m.in. w Turowie Zgorzelec, Stelmecie Zielona Góra (mistrzostwo Polski i Puchar Polski w 2015 roku oraz dwa srebrne medale MP), czy klubie z Torunia (brązowy medal MP oraz Puchar Polski w 2018 roku). We francuskiej ekstraklasie występował w barwach Le Mans Sarthe (mistrzostwo Francji w 2006 roku, AS Monaco oraz BCM Gravelines-Dunkerque. Na swoim koncie ma liczne występy w młodzieżowych reprezentacjach Francji (najlepszy wynik to 5. miejsce na mistrzostwach Europy do lat 16 w 2003 roku) oraz 108 występów w seniorskiej reprezentacji Polski, z którą zajął m.in. czwarte miejsce na Mistrzostwach Europy w roku 2022.



Teraz rozpoczyna nowy etap w karierze związanej z basketem. Jako członek zarządu i dyrektor sportowy tegorocznego zdobywcy Pucharu Polski, będzie odpowiedzialny m.in. za wszystkie kwestie sportowe w Klubie.



- Bardzo się cieszę, że Aaron przyjął naszą propozycję. Ma za sobą piękną sportową karierę, a jednocześnie wszelkie predyspozycje, by pełnić tak odpowiedzialną rolę. Dołącza do nas osoba, która ma ogromną wiedzę o koszykówce, liczne kontakty, a jednocześnie potrafi odpowiednio ocenić potencjał zawodników. Zbudowanie profesjonalnego pionu sportowego jest jednym z priorytetów naszego Klubu. Wierzę, że Aaron jest odpowiednią osobą na to stanowisko - mówi Jarosław Jankowski, przewodniczący Rady Nadzorczej i współwłaściciel Legii Warszawa Sekcji Koszykówki S.A.



- Traktuję tę funkcję jako ogromne wyzwanie, równe tym, przed którymi stawałem jako zawodnik. Wiem, jakie ambicje ma Legia Warszawa. Zamierzam przede wszystkim ciężko pracować, by realizować wyzwania, jakie nas czekają. Czuję się dobrze przygotowany do nowej roli. Myślę, że ekscytację związaną z nową funkcją, można porównać do debiutu na ligowych, czy międzynarodowych parkietach. Dziękuję za szansę, którą otrzymałem. Od razu zabieram się do roboty, by od nowego sezonu Legia cieszyła kibiców swoją grą i wynikami - powiedział Aaron Cel.



Obecnie zarząd Legii tworzą: prezes Robert Chabelski, wiceprezes Łukasz Sekuła oraz członek zarządu-dyrektor sportowy Aaron Cel.



Imię i nazwisko: Aaron Cel

Data i miejsce urodzin: 4.03.1987, Orlean

Sportowe sukcesy:

- 108 występów w koszykarskiej reprezentacji Polski

- Uczestnik Mistrzostw Świata w 2019 roku (8. miejsce) i trzykrotny uczesnik Mistrzostw Europy

- Reprezentował barwy zespołów francuskich (Le Mans Sarthe, Étendard de, Nantes, AS Monaco, Gravelines-Dunkerque) oraz polskich (Turów Zgorzelec, Stelmet Zielona Góra, Twarde Pierniki Toruń)

- Zdobywał medale mistrzostw Polski, wygrał ligę francuską, zdobył Puchar Francji i dwa Puchary Polski