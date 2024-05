Legia złożyła ofertę za reprezentanta USA?

Piątek, 17 maja 2024 r. 23:30 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com / TVP Sport

Jak informuje dziennikarz TVP Sport, Piotr Kamieniecki, Legia jest zainteresowana sprowadzeniem reprezentanta Stanów Zjednoczonych, Duncana McGuire. "Wojskowi" mieli już nawet złożyć oficjalną ofertę za 23-letniego napastnika.









McGuire występuje obecnie w amerykańskiej ekstraklasie i reprezentuje barwy Orlando City. W ligowym sezonie, który rozpoczął się w lutym, rozegrał dotychczas 14 spotkań, w których zdobył 6 bramek. Łącznie w Orlando 23-latek wystąpił 43-krotnie, zaliczył 18 goli i 3 asysty. Wcześniej napastnik występował w drużynach uniwersyteckich. W październiku 2023 roku McGuire zadebiutował w reprezentacji USA U-23, w której rozegrał dotychczas 5 meczów, z jedną bramką na koncie, a 20 stycznia 2024 roku wystąpił w seniorskiej kadrze, pojawił się na boisku w 62. minucie towarzyskiego spotkania ze Słowenią. W ostatnim dniu letniego okienka transferowego Amerykanin był bliski podpisania kontrataku z angielskim drugoligowcem, Blackburn Rovers, pozował nawet do zdjęć z klubową koszulką mających ogłosić jego przyjście, ale klub spóźnił się z zarejestrowaniem transferu i transakcja skończyła się fiaskiem.



- McGuire ma być zainteresowany przenosinami do Europy. Portal Transfermarkt wycenia 23-latka na 4 miliony euro. Docierają do nas wieści, że Legia miała już złożyć oficjalną ofertę za piłkarza. Istotny może być też fakt, że piłkarz ma kontrakt obowiązujący tylko do 31 grudnia 2024 roku. Napastnik mierzy 185 centymetrów i pod względem stylu gry miałby pasować do zamierzeń Legii na przyszły sezon - pisze Piotr Kamieniecki.