U-16: Polska 3-1 Turcja. Grał Lauryn

U-16: Polska 3-1 (1-0) Turcja Antoni Uchroński 11 (k), Krystian Rostek 63, Filip Scorb 75 - Mümin Barış Nazlı 72 Polska: 1. Dawid Krysa - 2. Bartosz Pinkowski (82, 4. Marcel Ślusar), 6. Jakub Falkiewicz, 3. Mateusz Lauryn (82, 5. Mateusz Cegliński) - 17. Gracjan Czapniewski (64, 10. Maciej Ruszkiewicz), 16. Mateusz Leniart (46, 15. Franciszek Rzeszutek), 8. Antoni Uchroński (38, 23. Krystian Rostek), 18. Karol Oberszt-Golak (64, 7. Karol Delikat), 11. Jędrzej Hanuszczak (64, 13. Filip Karmelita) - 14. Mikołaj Czerniatowicz (46, 9. Filip Scorb), 21. Adam Ciućka (46, 19. Olivier Siniawski) Turcja: 1. Emir Dadük - 2. Ahmet Çobanoğlu (80, 16. Eren Yıldırım), 15. Ege İzmirli, 13. Emre Can Duran, 3. Emre Işık (80, 20. Emir Bora Çoban) - 7. Yunus Azrak (66, 18. Osman Kahraman), 21. Mustafa Serhan Kök (71, 5. Boran Eligüzel), 10. Furkan Koçak (71, 19. Fatihan Kâhya), 8. Oğuzhan Ertem - 14. Tuna Baran Demir (66, 9. Mümin Barış Nazlı), 11. Hasan Ege Akdoğan (80, 6. Elyas Bağcı) żółte kartki: Oberszt-Golak, Pinkowski - Nazlı, Çobanoğlu Tabela: 1. Polska 2 6 6- 1 2. Czechy 2 4 7- 4 3. Turcja 2 2 4- 6 4. Walia 2 0 1- 7

