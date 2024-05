GKS Katowice awansował do Ekstraklasy

GKS Katowice jako drugi zespół awansował do Ekstraklasy. W ostatniej kolejce 1. ligi drużyna ze Śląska wygrała z bezpośrednim rywalem do awansu, Arką Gdynia. W barażach zagrają natomiast: Arka Gdynia, Motor Lublin, Odra Opole i Górnik Łęczna. Spotkania barażowe odbędą się 30 maja i 2 czerwca.

Alan - 41 minut temu, *.t-mobile.pl Dobra ekipa byłem tam 2 x plus 3 w Łodzi na finale PP gdy się tak grzali na galerze i ponad 30 stopniowym słońcu .....



Ps. Radomiak kiedyś do nich podbijał o zgodę ale zostali zlani ciekawe jak będzie wyglądał mecz między Nimi.. odpowiedz

@ Eddie - 48 minut temu, *.plus.pl Ten mecz był moim pierwszym na Łazienkowskiej, zabrał mnie na niego mój ŚP Tata. Do przerwy “ maniana “ - 3:1 dla nas ale potem rozszalał się skrzydłowy Odry, Alfred Bolcek, który zapakował nam 3 bramy, oprócz niego Wojciech Tyc i Kazimierz Korek. Dla

nas Kazimierz Deyna dwie i Marek Kusto. Do tej pory pamiętam te nazwiska wyświetlone na starym zegarze. Miałem szczęście zobaczyć Deynę na własne oczy - to był ostatni Jego mecz ligowy na Legii przed wyjazdem do Anglii…. 45 lat minęło i nie takie przewagi zdarzało się roztrwonić, choć wydawało się to niemożliwe…

LEGIA PANY! Stabur odpowiedz

LMP93 - 1 godzinę temu, *.orange.pl A pamiętacie Finał PP 1995? To były czasy...

Dobrze, że awansowali (wiosnę mieli genialną - atakowali z 12. miejsca - 9 pkt straty do 2. m-ca) żeby nasi tak zagrali ;-)

teraz pora na Motor lub Odrę ewentualnie Arkę... odpowiedz

Dickson Chotowski - 1 godzinę temu, *.btcentralplus.com Pamietam 'spokojny' final pucharu Polski na Lazienkowskiej w 1995 roku...... odpowiedz

Bo(L)o - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Ach, Gieksa… wraca wspomnień czar z lat 94-95, zwłaszca pamiętny finał PP w 1995. odpowiedz

Rob - 1 godzinę temu, *.chello.pl Czarna du...a żółte cyce to gks Katowice odpowiedz

Wolfik - 2 godziny temu, *.mm.pl Gieksa pod wodzą trenera Góralczyka wykonała tytaniczną pracę wiosną. Ja tam sie cieszę, że wracają do elity, zawsze były w nimi ciekawe mecze. Utrzymać będzie się im ciężko, ale skoro Puszcza podołała... Byle tylko nie wpadli w pęd ściągania "piatego sortu pomarańczy".



W Katowicach gra kilku ciekawych chłopaków z naszego kraju którym warto się przyglądać. odpowiedz

Dickson Chotowski - 3 godziny temu, *.btcentralplus.com Cykory wracaja do ekstraklapy. Maja Araka to moze uda sie im sprzedac Rosolka. odpowiedz

Legiak83 - 4 godziny temu, *.97.98 Fajnie, byłem tam 20lat temu jak spadali, wygraliśmy chyba w ostatniej kolejce 4:2, była awanturka z policją, a potem impreza w Sosnowcu w oczekiwaniu na pociąg. Fajne czasy. Teraz też chętnie się przejadę, mieli spaść tylko na sezonów sześć ;-) odpowiedz

Adam - 2 godziny temu, *.chello.pl @Legiak83: Dokładnie. Mieli spaść tylko na sezonów sześć. Taką piosenkę popsuli. Już ich nie lubię ;-) odpowiedz

Kamuflaż - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Dobrze grali, to awansowali. Zasłużone brawa. Dobrze, że nie gra Roman Szewczyk, bo zawsze nam się z nimi ciężko grało "w przeszłości" :) odpowiedz

Eddie - 4 godziny temu, *.aster.pl @Kamuflaż:

z GKS zawsze były ciężkie mecze w latach 80-tych i 90-tych

trzy wygrane Puchary Polski z nimi; jeden przegrany w latach 90-tych odpowiedz

Eddie - 4 godziny temu, *.aster.pl jeszcze Odra Opole mogłaby wrócić po tylu latach

i ten pamiętny mecz Legia - Odra Opole (29.10.1978); Legia prowadziła u siebie 3-1 a przegrała 3-5 odpowiedz

Eddie - 4 godziny temu, *.aster.pl @Eddie:

tak patrzyłem to bilans spotkań między Legią a Odrą jest wyrównany

Legia wygrała 13, Odra 12 i mamy 17 remisów odpowiedz

Gmoch - 4 godziny temu, *.orange.pl @Eddie: Odra Opole,

Ja Odrę w d... P......e. odpowiedz

artic - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @Eddie: byłem ma tym meczu śp.Kaziu strzelił Młynarczykowi lobika za kołnierz ma bramke od strony Torwaru . odpowiedz

Tomasz - 4 godziny temu, *.supermedia.pl Oby nie awansowała Łęczna. Reszta duże kluby ze stadionami. Tą przyśpiewką spadnie gks na sezonów 6 to wykrakalismy ???? Zieliński pewnie niezadowolony bo jako piłkarz chciał spadku gieksy bo na stadionie pachniało słonecznikiem???? Takie to były lata 90 odpowiedz

Mamut - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Jeszcze fajnie byłoby jakby Motor awansował odpowiedz

L - 4 godziny temu, *.190.215 I fajnie. W koncu powrot do lat 90 :) Do tego nowy stadion na wyjazd. odpowiedz

SŁAWEK(L) - 4 godziny temu, *.play-internet.pl @L: Nowy stadion podobno ma być gotowy na rundę rewanżową czyli dobrze by było zagrać z nimi jesienią na Ł3. Trzeba przyznać, że wiosną grali najlepiej na zapleczu EX i dziś zasłużenie wygrali z Arką. odpowiedz

Darek - 4 godziny temu, *.79.34 Gratulacje dla Lechii. odpowiedz

Adam - 2 godziny temu, *.chello.pl @Darek : Kiedyś charakterna ekipa. Często incognito gościli w stolicy, a i w Gdańsku poza sezonem nie można było się z nimi nudzić. odpowiedz

