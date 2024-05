Elitim: Zdobyliśmy trzy punkty dzięki kibicom

Niedziela, 19 maja 2024 r. 18:30 Mikołaj Ciura, Hugollek, źródło: Legionisci.com

- Jesteśmy szczęśliwi z rozstrzygnięcia tego spotkania. Pracowaliśmy bardzo ciężko w tygodniu i w samym meczu, by zdobyć trzy punkty. Oczywiście, nie było to może najpiękniejsze widowisko, ale czasem trzeba takie rozegrać - powiedział po zwycięstwie z Wartą Poznań pomocnik Legii, Juergen Elitim.









- Pokazujemy teraz bardziej ofensywną grę. Dziś mieliśmy problemy w momentach przejściowych, mogliśmy "zamknąć" ten mecz zdecydowanie wcześniej. Będziemy pracować nad tym, bo drużyna jest przygotowana na rozwój.



- Gdy grasz w Legii, zakładasz jej koszulkę, musisz zawsze walczyć o mistrzostwo. W tym sezonie nam się to niestety nie udało. Musimy więc walczyć o to, co nam zostało, czyli o europejskie rozgrywki w przyszłym sezonie. Mamy świadomość, jak wygląda sytuacja nasza i naszych rywali. Wiemy, że wszystko zależy od nas, wystarczy wygrać w ostatnim spotkaniu i nie będzie ważne to, co wydarzy się na innych stadionach. Będziemy o to walczyć.



- Jestem bardzo, bardzo wdzięczny naszym kibicom. Dla mnie jest to niewiarygodne, że dopingują nas wszędzie i w każdym momencie. Wiem, że ten sezon nie był dla klubu i dla nich łatwy i wystarczający. Chcę więc im bardzo podziękować za to, że byli dziś z nami, dopingowali przez całe spotkanie, bo dzięki nim zdobyliśmy trzy punkty.



- To jest mój pierwszy sezon w karierze z tak napiętym kalendarzem. Momentami było mi ciężko, ale jestem dobrze przygotowany na taką grę. Graliśmy bardzo dużo spotkań, ale w ostatnich meczach pokazaliśmy, że jesteśmy dobrze przygotowani fizycznie i mamy odpowiednio dużo siły, by grać i wygrywać.



- Mamy wielu zawodników, którzy przejmą w następnym sezonie miano lidera od Josue. Mamy kompaktową drużynę i sporą grupę doświadczonych zawodników. Oczywiście, będzie nam brakować Josue, ale to nie jest jeszcze odpowiedni czas, by o tym rozmawiać.