Rio Ave wykupi Misztę?

Rio Ave podjęło decyzję i skorzysta z opcji wykupu Cezarego Miszty. Temat powinien sfinalizować się do końca maja (w klubie dochodzi do przekształceń w związku ze zmianą właściciela). Dobry czas Miszty - najpierw świetny mecz z Benfiką, teraz transfer.

Jak informuje dziennikarz Tomasz Ćwiąkała, Rio Ave podjęło decyzję w sprawie wykupu Cezarego Miszty z Legii Warszawa. Temat powinien zostać sfinalizowany do końca maja. Bramkarz został wypożyczony do portugalskiego klubu na pół roku w styczniu.

Legion - 46 minut temu, *.170.44 Nie potrzebują do kompletu jeszcze jakiegoś bramkostrzelnego napadziora? Bo mogliby w pakiecie wciąż naszego Maćka z Klanu. Za darmo! odpowiedz

