Legia zagra w europejskich pucharach

Na każdym etapie eliminacji Wojskowi będą rozstawieni. Warto wspomnieć, że finał tej edycji LK rozegrany zostanie we Wrocławiu. Terminarz LK: 2. runda eliminacyjna: 25 lipca i 1 sierpnia 3. runda eliminacyjna: 8 i 15 sierpnia 4. runda eliminacyjna: 22 i 29 sierpnia faza grupowa: mecz 1: 3 pażdziernika mecz 2: 24 października mecz 3: 7 listopada mecz 4: 28 listopada mecz 5: 12 grudnia mecz 6: 19 grudnia

W niedzielę Legia Warszawa wygrała na wyjeździe z Wartą Poznań, natomiast Lech Poznań tylko zremisował z Widzewem Łódź. To oznacza, że dzięki lepszemu bilansowi spotkań z Lechem i Górnikiem, niezależnie od wyników ostatniej kolejki, stołeczny zespół zajmie 3. miejsce w tabeli i zostanie brązowym medalistą sezonu 2023/24. Legia zagra w eliminacjach do Ligi Konferencji od 2. rundy.

Ibor - 14 minut temu, *.centertel.pl Z Amika i Górnikiem mamy lepszy bilans bezpośrednich spotkań odpowiedz

Witam - 15 minut temu, *.inetia.pl Na meczu z Zagłębiem wystawiłbym samych juniorów i Josue odpowiedz

(L) - 16 minut temu, *.vectranet.pl Dobre i tyle po tak słabym sezonie. odpowiedz

Kibic - 16 minut temu, *.net.pl Brawo mimo braku mistrzostwa chociaż będziemy dalej nabijać punkty do rankingu w LKE odpowiedz

mk - 16 minut temu, *.net.pl no ulga że weź:D po tej liczbie wtop to trzecie miejsce to kosmiczny wynik ;) i jeszcze ten trzask d.... w Poznaniu i Zabrzu. odpowiedz

Jimmy L - 18 minut temu, *.centertel.pl Bo to zobaczymy jak to będzie w Europie?. odpowiedz

Robi - 20 minut temu, *.t-mobile.pl To zagramy młodzieżowcami z Lubinem :) odpowiedz

robert szenfeld - 17 minut temu, *.t-mobile.pl @Robi: i bardzo dobrze ! Dziś młodzieżowiec pokazał czym kaczka wodę piję ! Powinni zagrać żegnający się z zespołem i młodzież . odpowiedz

Paweł - 20 minut temu, *.com.pl A przed chwilą mówili, że łach sobie utrudnił drogę do pucharów. Więc o co kaman? odpowiedz

Hakon - 17 minut temu, *.t-mobile.pl @Paweł : pewni pijani byli... Lach ma 3 pkt mniej i gorszy bilans bezpośrednich spotkań. odpowiedz

Ja - 15 minut temu, *.plus.pl @Paweł : Kolego, nie kompromituj się ... odpowiedz

