Wypożyczeni: Debiut Miszty

Wypożyczeni legioniści: Ekstraklasa: Gabriel Kobylak (Radomiak Radom) - 90 minut w przegranym 0-2 meczu ze Śląskiem Wrocław Jordan Majchrzak (Puszcza Niepołomice) - od 71. minuty w zremisowanym 1-1 meczu z Górnikiem Zabrze. Ukarany żółtą kartką. Igor Strzałek (Stal Mielec) - 60 minut w zremisowanym 0-0 meczu z Pogonią Szczecin I liga: Bartłomiej Ciepiela (Resovia Rzeszów) - od 76. minuty w przegranym 1-3 meczu z Motorem Lublin Maciej Kikolski (GKS Tychy) - 66 minut w przegranym 1-6 meczu z Bruk-Betem Nieciecza Jakub Kisiel (Podbeskidzie Bielsko-Biała) - od 69. minuty w przegranym 0-1 meczu z Chrobrym Głogów Marcel Krajewski (Znicz Pruszków) - 82. minuty w wygranym 2-1 meczu z Wisłą Płock II liga: Jakub Okusami (Pogoń Siedlce) - nie grał w przegranym 2-3 meczu z Chojniczanką III liga Kacper Knera (Elana Toruń) - 50 minut w wygranym 2-0 meczu z Pogonią II Szczecin Fryderyk Misztal (Stolem Gniewino) - w wyjściowym składzie w przegranym 1-2 meczu z Gedanią Gdańsk Jakub Murawski (Wieczysta Kraków) - nie grał w wygranym 1-0 meczu z Świdniczanką Świdnik. Jego drużyna awansowała do 2. ligi. Maddox Sobociński (GKS Wikielec) - nie grał w przegranym 0-1 meczu z Legią II Warszawa Ligi zagraniczne: Cezary Miszta (Rio Ave) - wystąpił w zremisowanym 1-1 meczu z Benfiką Lizbona Makana Baku (OFI Kreta) - rozgrywki zakończone Oskar Lachowicz (Spezia Primavera) - rozgrywki zakończone

Aż 4 bramki wpuścił w meczu z Bruk-Betem Termaliką Nieciecza wypożyczony z Legii Warszawa do GKS-u Tychy Maciej Kikolski, po czym został zdjęty z boiska. Nie lepiej powiodło się Gabrielowi Kobylakowi, którego Radomiak doznał kolejnej porażki. Minuty na boisku dostali Igor Strzałek i Jordan Majchrzak. Bebiutu w portugalskiej lidze doczekał się Cezary Miszta, który zebrał świetne noty za mecz z Benfiką.

Żmija - 21.05.2024 / 16:44, *.plus.pl Maddox? odpowiedz

Babus - 21.05.2024 / 19:00, *.orange.pl @Żmija :Po angielskiemu się tłumaczy: Mad (szalony) Dox.

Po polsku będzie Jaśku. odpowiedz

Co się dzieje ?! - 21.05.2024 / 12:07, *.com.pl A miały być takie talenty, że hoho!

Osobiście liczyłem, że Igor Strzałek i Bartłomiej Ciepiela odpalą w niższych ligach.

odpowiedz

sympatyczny - 21.05.2024 / 08:53, *.lukman.pl Nie zgadzam się z tym tytułem, ponieważ w ubiegły weekend bardzo dobry występ zanotował bramkarz Czarek Miszta, który też jest na wypożyczeniu w Rio Ave. W meczu z Benficą obronił 9 strzałów i dzięki jego postawie Rio Ave zremisowała 1:1 z Benficą. Natomiast Czarek dostał notę 8.7 w skali od 1 do 10 w SofaScore i został wybrany MVP meczu. Mecz ten można było obejrzeć na Eleven Sports w piątek 17 maja o godzinie 21.45. Tak więc liga portugalska jeszcze w ubiegły weekend grała ostatnią kolejkę. odpowiedz

Piotrek Ochota - 21.05.2024 / 15:44, *.t-mobile.pl @sympatyczny: Jak przekonywać działaczy do transferu, to właśnie tak! odpowiedz

kosmit - 18 godzin temu, *.gov.pl @Piotrek Ochota: i przekonał. Ponoć go wykupią. odpowiedz

