fajnie ze powstala kolejna legijna praca ale .. - 23 godziny temu, *.chello.pl te postacie jak z vlepek III ligowej ekipy ... a do tego jakies powyginane. odpowiedz

Bartek - 21.05.2024 / 21:40, *.orange.pl Postacie z neta,ale i tak fajne! odpowiedz

Ka(L)i z Ba(L)i - 22.05.2024 / 06:42, *.164.228 @Bartek: a co chciałeś żeby na murze była realna facjata S. itp.?

Legal czy nie? odpowiedz

Bartek - 15 godzin temu, *.orange.pl @Ka(L)i z Ba(L)i: jak widac mozna zrobic prace z wlasnymi postaciami nie brac z neta. odpowiedz

Pl - 21.05.2024 / 21:07, *.net.pl Brawo odpowiedz

Okęciak - 21.05.2024 / 20:29, *.orange.pl Spoko, następna fajna praca po dziele legionistów z Ochoty. Brawo! odpowiedz

Kris - 21.05.2024 / 18:28, *.190.131 Kawał dobrej roboty! odpowiedz

Pan Zielonka. - 21.05.2024 / 17:58, *.autocom.pl Pięknie ???? odpowiedz

n - 21.05.2024 / 17:52, *.172.85 Wyczuwa się rękę furiata odpowiedz

