Plus sezonu: Juergen Elitim

Czwartek, 30 maja 2024 r. 12:00 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

Po każdym meczu sezonu 2023/24, w którym Legia rywalizowała na trzech frontach, wystawialiśmy jej piłkarzom oceny. W poprzednich rozgrywkach najlepszym zawodnikiem okazał się Josue. W obecnym sezonie w naszej klasyfikacji z największą liczbą plusów zwyciężył Juergen Elitim. Kolumbijski pomocnik, który trafił do Legii przed rozpoczęciem tych rozgrywek, wygrał ze sporą przewagą, otrzymując 23 pozytywne oceny.









Najwięcej plusów:

1. Juergen Elitim - 23 (50 meczów w sezonie 2023/24, ok. 46% pozytywnie ocenionych występów)

2. Josue - 20 (49 meczów w sezonie 2023/24, ok. 41% pozytywnie ocenionych występów)

3. Rafał Augustyniak - 19 (35 meczów w sezonie 2023/24, ok. 54% pozytywnie ocenionych występów)



Elitim okazał się transferowym strzałem w dziesiątkę. Pomocnik szybko wywalczył miejsce w składzie i czarował swoimi umiejętnościami, szczególnie tymi technicznymi. Stał się dyrygentem środka pola i jedną z najważniejszych postaci w rozegraniu akcji warszawskiej drużyny. Tak jak cały zespół, miał zdecydowany spadek formy od października do zakończenia rundy jesiennej, ale w nowy rok wszedł z dobrą dyspozycją, którą zachował, a w zasadzie powiększał do końca rozgrywek. O trzy pozytywne oceny mniej od Elitima otrzymał zwycięzca z poprzedniego sezonu, Josue. Dla kapitana jego ostatni sezon w Legii nie był tak udany jak poprzednie rozgrywki, pokazują to również zdobyte przez niego liczby, ale nadal był jednym z najważniejszych w układance trenerów Runjaicia i Feio. Ulubieniec kibiców nadal czarował swoją efektowną grą i jakością podań, a fani liczyli, że pozostanie w Warszawie na przynajmniej jeszcze jeden sezon. 33-latek godnie pożegnał się z Łazienkowską. Podium, z 19 plusami na koncie, dopełnił Rafał Augustyniak. Przez większość spotkań Polak był szefem i pewnym punktem defensywy. Mimo że obrońcę nękały urazy, przez które ominął kilka spotkań, udało mu się zdobyć o jedną więcej pozytywną ocenę niż w zeszłym sezonie. W rundzie jesiennej pomysłem na zawodnika było ustawienie go w linii pomocy, co jednak nie wypaliło, a Augustyniak został szybko cofnięty do poprzedniej pozycji i zdecydowanie wyszło mu to na dobre.



Najwięcej minusów:

1. Marc Gual 21 (49 meczów w sezonie 2023/24, ok. 43% negatywnie ocenionych występów)

2. Patryk Kun 18 (42 mecze w sezonie 2023/24, ok. 43% negatywnie ocenionych występów)

3. Tomas Pekhart 17 (38 meczów w sezonie 2023/24, ok. 45% negatywnie ocenionych występów)



Przeciwieństwem bardzo udanego transferu w przypadku Elitima było sprowadzenie Marca Guala, który w naszej klasyfikacji zgromadził najwięcej negatywnych ocen. Hiszpan zdecydowanie zawiódł i nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań. Król strzelców sezonu 2022/23 w obecnych rozgrywkach zdobył tylko 8 bramek w lidze, a ogółem 11 w aż 49 spotkaniach. Na początku rundy wiosennej wydawało się, że napastnik podczas zimowych przygotowań odzyskał swój dawny blask i do końca sezonu będzie zachwycał swoją grą, jednak nadzieja nie trwała długo. Dobre występy były tylko przebłyskami, a w większości meczów Gual irytował swoją nieskutecznością nie tylko strzałów, ale też m.in. dryblingów. O trzy minusy mniej otrzymał inny z zawodników sprowadzonych latem, Patryk Kun. Wahadłowy w wielu rywalizacjach wyglądał jak jeździec bez głowy, z dodatkowo słabą skutecznością podań, co pokazuje zaliczenie tylko 4 asyst w tak pełnym meczów sezonie. 29-latek miał również swoje mankamenty w grze defensywnej, rywale często mijali lub wyprzedzali go w prosty sposób. Pod koniec sezonu dodatkowo opuściło go zdrowie i nie mógł pokazać, że może być wartościowym zawodnikiem na przyszły sezon. Do spraw zdrowotnych szczęścia nie miał też trzeci z najczęściej ocenianych negatywnie zawodników. Tomas Pekhart, bo o niego chodzi, miał bardzo dobre wejście w rozgrywki. Zdobywał bramki seryjnie, również znacznie pomógł drużynie w eliminacjach do europejskich pucharów. Później jednak wszystko się posypało. Napastnik nie zdobył ani jednego gola od końcówki września aż do pierwszego dnia kwietnia. Było wiele meczów, w których nie dało się w żaden sposób odczuć obecności Czecha na boisku. Śmiało można stwierdzić, że indywidualnie był to najgorszy sezon Pekharta w barwach Legii.



Klasyfikacja:

Juergen Elitim - 23 / 11 (50 meczów, ok. 46% pozytywnych i 22% negatywnych ocen występów)

Josue - 20 / 11 (49 meczów, ok. 41% pozytywnych i 22% negatywnych ocen występów)

Rafał Augustyniak - 19 / 8 (35 meczów, ok. 54% pozytywnych i 23% negatywnych ocen występów)

Radovan Pankov - 17 / 8 (35 meczów, ok. 49% pozytywnych i 23% negatywnych ocen występów)

Bartosz Slisz - 16 / 7 (33 mecze, ok. 48% pozytywnych i 21% negatywnych ocen występów)

Yuri Ribeiro - 15 / 13 (39 meczów, ok. 38% pozytywnych i 33% negatywnych ocen występów)

Paweł Wszołek - 14 / 15 (45 meczów, ok. 31% pozytywnych i 33% negatywnych ocen występów)

Kacper Tobiasz - 13 / 11 (38 meczów, ok. 34% pozytywnych i 29% negatywnych ocen występów)

Marc Gual - 13 / 21 (49 meczów, ok. 27% pozytywnych i 43% negatywnych ocen występów)

Patryk Kun - 12 / 18 (42 meczów, ok. 29% pozytywnych i 43% negatywnych ocen występów)

Steve Kapuadi - 11 / 11 (31 meczów, ok. 35% pozytywnych i negatywnych ocen występów)

Tomas Pekhart - 11 / 17 (38 meczów, ok. 29% pozytywnych i 45% negatywnych ocen występów)

Ernest Muci - 9 / 12 (34 mecze, ok. 26% pozytywnych i 35% negatywnych ocen występów)

Artur Jędrzejczyk - 8 / 10 (35 meczów, ok. 23% pozytywnych i 29% negatywnych ocen występów)

Ryoya Morishita - 5 / 4 (15 meczów, ok. 33% pozytywnych i 27% negatywnych ocen występów)

Jurgen Celhaka - 5 / 4 (28 meczów, ok. 18% pozytywnych i 14% negatywnych ocen występów)

Bartosz Kapustka - 5 / 5 (22 mecze, ok. 23% pozytywnych i negatywnych ocen występów)

Blaz Kramer - 5 / 12 (32 mecze, ok. 16% pozytywnych i 38% negatywnych ocen występów)

Maciej Rosołek - 5 / 14 (46 meczów, ok. 11% pozytywnych i 30% negatywnych ocen występów)

Dominik Hładun - 4 / 2 (13 meczów, ok. 31% pozytywnych i 15% negatywnych ocen występów)

Marco Burch - 4 / 4 (8 meczów, 50% pozytywnych i negatywnych ocen występów)

Makana Baku - 3 / 4 (13 meczów, ok. 23% pozytywnych i 31% negatywnych ocen występów)

Gil Dias - 3 / 8 (24 mecze, ok. 13% pozytywnych i 33% negatywnych ocen występów)

Jan Ziółkowski - 2 (3 mecze, ok. 67% pozytywnych ocen występów)

Wojciech Urbański - 1 (6 meczów, ok. 17% pozytywnych ocen występów)

Igor Strzałek - 1 / 1 (10 meczów, 10% pozytywnych i negatywnych ocen występów)



Najlepsze plusy sezonów:

1. Domagoj Antolić - 25 - ok. 63% pozytywnie ocenionych występów (sezon 2019/20, 40 występów)

2. Josue - 22 - ok. 59% pozytywnie ocenionych występów (sezon 2022/23, 37 występów)

3. Mateusz Wieteska - 27 - ok. 55% pozytywnie ocenionych występów (sezon 2021/22, 49 występów)

4. Luquinhas - 18 - ok. 53% pozytywnie ocenionych występów (sezon 2020/21, 34 występy)

5. Juergen Elitim - 23 - ok. 46% pozytywnie ocenionych występów (sezon 2023/24, 50 występów)